"Clavijo es cautivo del PP y ASG y no tiene aval ciudadano"

No se prodiga en entrevistas individuales y no será por carecer de cosas que decir. En esta, desvela que el PSOE creyó en que el PP estaba por un cambio por lo que se publicaba, y también por conversaciones, así como que no se reunió con ningún dirigente nacional conservador. El presidente de la gestora del PSC, José Miguel Rodríguez Fraga, censura que "tengamos ahora un presidente sin aval ciudadano y cautivo del PP y ASG".

¿Se tiró el PSOE a una piscina sin agua con la censura con el PP: ¿hubo opciones o entelequias?

Bueno, se rompe el pacto por la irresponsabilidad del presidente, que ha colocado al Gobierno y a Canarias en una inestabilidad ya absoluta, en minoría y cautivo del PP y ASG, aunque sin acuerdo.

¿De verdad? Ruano admite un pacto de no agresión con Cospedal hace 2 meses: quizás CC y PP han jugado con cartas marcadas y ustedes fueron muy ingenuos...

No; por activa y pasiva, y está la hemeroteca, el PP creó expectativas sobre que quería cambio.

¿Quiénes: Antona, Madrid...?

En Canarias; tras la visita de Arenas, hubo titulares sobre otras mayorías posibles. Parece que el PP estaba por el cambio y, en un momento dado, da un bandazo, no sabemos por qué, y juega con unos y otros. Nosotros estuvimos tranquilos y no quisimos desestabilizar con una censura, aunque hubiese expectativas de cambio.

Pero, ¿ni Pérez ni usted se reunieron con Cospedal, Maíllo, Díaz o Jiménez por esas "expectativas"?

Hemos hablado con todos, pero no sobre una censura porque no era leal en un pacto. ¿Que se puede considerar? Sí, y ahora más, pero lo que ha habido es un cambio del PP. Nos gustaría un cambio progresista, pero la aritmética no da, pues somos ahora 27 y faltan 4.

¿No descarta un pacto con el PP o cree ya hecho el de CC-PP-ASG?

No descartamos nada, pero sí que parece que hay un entreguismo de Clavijo al PP y ASG y lo están clamando en los periódicos, lo que perjudica altamente a Canarias porque el voto de CC en Madrid ha perdido toda su fuerza, cuando, juntos, podíamos jugar fuerte con la agenda canaria y el Estatuto.

¿Se sienten engañados por el PP tras crear esas "expectativas"?

Pero las levantó públicamente.

¿Y no sería una doble jugada para que cayeran y forzar la ruptura?

La estrategia de PP la desconozco, pero ha habido un cambio estratégico cuyos resultados veremos.

¿Desde que preside la gestora, el PP le dio pistas sobre la censura?

Hay un sector importante del PP que está por el cambio; eso lo percibo y creo pues hablo con alguno.

¿Más en Gran Canaria?

En Tenerife también, se ve. Y hay otro sector que no lo tendrá tan claro o que, incluso, no lo quiera.

¿Y Madrid: se reunió con Maíllo?

No, no he hablado con él.

¿Con nadie del PP nacional?

No, esas relaciones las mantiene mi partido a escala nacional y, como no hubo escenario de negociar nada, qué pinto yo reuniéndome.

Pero sí se ha reunido con Díaz...

A ver, con Susana tengo una relación fluida, le tengo mucho aprecio y hablo con ella, pero tampoco tiene responsabilidad orgánica.

Pero, ¿qué piensa la gestora estatal de pactar con el PP: lo bloquea?

No hay nada bloqueado, estamos abiertos a toda opción. Es verdad que el escenario es muy difícil a nivel nacional y regional.

¿Cree que el PP canario volverá a girar si Antona pierde el congreso?

No me meto en la vida interna de otros, pero ya lo veremos. Lo que hay ahora es un gobierno en minoría y el presidente ya debería haber explicado qué hará por respeto al Parlamento, porque es una situación en precario, con un gobierno sin rumbo, errático... Bueno, eso lo ha sido siempre...

¿También lo era con el PSOE?

Hombre, más rumbo tenía... CC es una agrupación de partidos donde hay muchas posiciones y un sector más progresista y cercano a nosotros. La prueba es que gobernamos la legislatura pasada tranquilamente y estables, con bases en Educación y otras áreas,.

¿Es Clavijo ya el peor presidente?

Desde luego, no es un buen presidente y, con todo el respeto personal, me remito a los datos, pues ha sido follón e inestabilidad tras otro; su modelo es errático y rancio por esa vuelta a esquemas pasados e históricos: el insularismo y la desvertebración de Canarias. Los socialistas no estaremos ahí.

¿Le ha defraudado mucho?

Tampoco esperaba grandes cosas, la verdad.

¿Cree que fue inductor de lo de Granadilla y no solo lo supo?

Está publicado, lo dijo una edil y no veo por qué iba a mentir...

Bueno, ha sido desmentida...

Sí, pero alguien miente ahí.

¿Censurarán a Clavijo aunque pierdan, según barajaron el lunes?

Trabajaremos sobre los escenarios que surjan, pero debe comparecer y, por lógica democrática y respeto a los canarios, debe ser urgente, pues está sin rumbo cuando los problemas empeoran, pues somos los últimos en renta, paro, educación, hay pobreza... Hay una situación tremenda...

El PSC cogobierna desde 2011...

Pero ahora estamos sin rumbo y perdidos, y hay que resolverlo.

¿Presentarán esa censura para que los demás se retraten también?

Es una opción y la estudiaremos, pero no estamos por montar circos, sino porque se explique y que los demás se posicionen, pues ahora hay un presidente cautivo del PP y ASG y sin aval ciudadano.

¿No temieron que, con dos censuras con CC y PP, lo de sanidad, presupuesto, adenda, Fdcan... estuvieran forzando la ruptura?

Desde el minuto 0, teníamos claro que a la ATI profunda no le gusta nuestra forma de ver y hacer las cosas. Ha habido una sucesión de provocaciones que aguantamos por responsabilidad, y, al final, el paradigma ha sido el Fdcan, pero no nos fuimos por eso, pues no nos oponíamos a que el dinero llegara a cabildos o consistorios, sino que se reparta de manera arbitraria, partidista, sectaria, sin argumentos.

¿Y no contraatacarán en La Laguna o temen contestación interna pues pueden perder hasta 4 cabildos y muchos consistorios?

En general, no estamos por desestabilizar ni entrar como elefantes en un proceso de consecuencias incalculables. Sobre La Laguna, damos autonomía a las organizaciones insulares y locales: esto debe venir de abajo a arriba; por supuesto que no le ordenaré a La Laguna que ponga una censura.

Pero están divididos y algunos expedientados: ¿qué va a hacer?

La agrupación que funciona y es la que primero debe pronunciarse y, luego, la insular y regional. Los compañeros gestionan y deben valorarlo pues tendrá consecuencias. Estamos abiertos, pero sin querer dinamitar nada.

Apuestan, pues, por mantener el resto del pacto con CC...

Apostamos por la estabilidad, analizando cada escenario y cada responsable insular deberá plantear esto. No es incompatible un desencuentro brutal en el Gobierno, pues tenemos modelos diferentes porque nosotros queremos unas Islas unidas, cohesionadas y solidarias, y no desmembrarlas y que vuelva el enfrentamiento insular. Y ahora tenemos a los sindicatos en frente, a las universidades...

¿Ya no ven a CC como un socio fiable, por lo menos la de Clavijo?

El sector que la dirige no es fiable, pero en CC hay muchos matices. Todo dependerá de cómo evolucione, pero hemos sido víctimas de un socio desleal y un choque de modelos. Además, es un socio que se cree dueño del poder y que los demás somos inquilinos o medianeros; dicen eso sin rubor: eso, en democracia, no puede ser.

¿Y no careció el PSC de liderazgo y voz única para contrarrestarlo?

Sí, no le voy a esconder que algo de eso ha habido también, pero no ha sido lo fundamental.

¿La lección histórica no es: no más pactos en cascada?

Hombre, son complicados por cuestiones locales y personales pero, si te comprometes, debes cumplir. Lo peor es que un presidente se comprometa, tenga sospechas sobre que está censurando por detrás y que incumpla.

Hernández, ASG, Ley del Suelo y cambio electoral

Fraga cree que Patricia Hernández no queda debilitada para aspirar a la secretaría por perder el gobierno. "Todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Ella tiene una trayectoria parlamentaria importante y reconocida, es una mujer moderna que lo está haciendo muy bien, está avalada por un trabajo en las áreas sensibles en las que somos potentes, dejará ahora la ley de servicios sociales, ha desbloqueado la dependencia, mejoró la PCI, hizo posibles las vacunas de la hepatitis C... Ha hecho un trabajo comprometido, serio y riguroso. Ahora tiene un escenario abierto por delante, aunque también habrá que ver qué quiere hacer ella". No esconde que la situación interna en el PSC no les ha ayudado "por esa política que se hace al minuto, en redes, titulares, no de proyectos serios, de calado y fondo". Sobre la Ley del Suelo, dice que esperarán a ver su evolución en la Cámara, pero teme que vuelva a su "versión más dura". También cree que resulta un clamor "casi mundial" la necesidad de cambiar el sistema electoral y confía en que Curbelo vuelva al PSC.