Shakespeare busca en La Laguna el vino canario

P or primera vez en el Archipiélago se estrenó, en exclusiva premiere, el espectáculo teatral "To wine or not to wine", basado en la obra del genial Shakespeare y su vinculación con el Canary Wine que nace como un eje urbano entre las Islas, la cultura y la tradición vitivinícola.

El antiguo convento de Santo Domingo, en La Laguna, acogió este evento la noche del miércoles, organizado y producido por la DOP Islas Canarias, Canary Wine y la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna, que aunó en un mismo sorbo la magia de arte, vino y gastronomía en una recreación histórica transgresora y vanguardista.

En un espectáculo que se prolongó durante, aproximadamente, unos 90 minutos, las doscientas personas asistentes a este estreno tuvieron la oportunidad de interactuar con los actores de Jaster & Luis Creaciones e involucrarse en una historia en la que se relató el viaje del universal dramaturgo inglés William Shakespeare, junto a uno de sus personajes, junto al vividor Falstaff, a través de un enfurecido océano en medio de una tempestad, que arriban a las conocidas como las encantadas del vino en busca del Canary Wine. En su trayecto van degustando vinos de la DOP Islas Canarias, maridados con las elaboraciones del chef Santi Evangelista, unas creaciones culinarias en las que no faltaron productos de nuestras islas: atún sobre frutos secos y gel de soja con mahonesa de mandarina; papa negra con mojo rojo y cochino negro sobre cremoso de boniato y castaña con galleta de pistacho.

Esta iniciativa cultural, una cita que jamás se había llevado a cabo por parte de ninguna entidad vitivinícola de Canarias, mezcla arte y vino en una expresión artística de la vitivinicultura, implicando al público asistente con una puesta en escena destinada a un mejor conocimiento de los vinos canarias y su relevancia histórica.

Bajo la organización y producción de Canary Wine, el espectáculo "To wine or not to wine" está concebido para continuar representándose, a lo largo del próximo año 2017, en diferentes teatros y escenarios de todo el Archipiélago.