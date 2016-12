A Martí no le consta la cercanía de Chuli

En el Tenerife siguen aguardando a que se resuelva una de las operaciones que tiene en marcha con vistas al mercado de fichajes de invierno, la que podría incorporar al equipo al delantero Manuel Jesús Vázquez Florido "Chuli".

El futbolista pertenece al Almería, club con el que tiene contrato hasta junio de 2020, pero está dispuesto a salir cedido a otro destino en enero en busca de los minutos en la competición que le han faltado esta temporada. El Tenerife y el Zaragoza son dos de las alternativas que maneja y las que, en teoría, parten con ventaja.

Al jugador le seduce la opción tinerfeña, pero por motivos familiares valora también la posibilidad de continuar en la Península. No obstante, el club insular está dispuesto a pujar fuerte por Chuli para eliminar el obstáculo de la distancia y cerrar su cesión hasta el final de esta Liga. En las oficinas del Heliodoro Rodríguez López confían en que la decisión del atacante coincida con sus intereses, pero, de momento, no lo ven tan cerca como podría parecer. "No tenemos la constancia de que sea así", advirtió ayer José Luis Martí a EL DÍA refiriéndose a las informaciones procedentes de Almería que ya dan por hecho el fichaje de Chuli por el Tenerife. "Creo que me conocen bien y saben que no me gusta plantear hipótesis en este sentido. Cuando se incorpore un futbolista y esté con nosotros, será el momento de hablar y, verdaderamente, exigirle cosas, que se acople a los compañeros y que se gane un sitio en el equipo como hacen los demás", añadió Martí.

El entrenador blanquiazul reconoció que sí ha tenido la oportunidad de charlar con el jugador, porque "todos hablamos con todos", aunque no le dio demasiada importancia a esa toma de contacto que tuvo a mediados del mes de diciembre. "No tengo la necesidad de conversar con los futbolistas, pero sí con los clubes para saber qué gestiones se están realizando", manifestó Martí.

El Tenerife realizó ayer el cuarto entrenamiento de la semana. La sesión duró casi dos horas y se desarrolló en las instalaciones de El Mundialito. No participó Raúl Cámara, que guardó reposo por una gastroenteritis. El lateral se acercó al complejo deportivo de Ofra, pero no tardó en regresar a su casa por la citada dolencia. Por su parte, Dani Hernández realizó algunos ejercicios específicos y demostró que ha ido recuperándose de las molestias en el aductor con las que comenzó las vacaciones de invierno. Entretanto, Aitor Sanz, trabajó en el gimnasio. El madrileño se mantiene al margen del grupo por un traumatismo en el tobillo. El parte médico se completa con Darixon Vuelto, que se entrena a menor ritmo debido a unas molestias musculares.