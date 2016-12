Incomprensible

El pasado día 24 leía en DA las manifestaciones que hacía, en una entrevista, don Jorge Enrique Domínguez Padrón, presentado como "Jorge Domínguez, director en funciones de la Real Sociedad Económica de Tenerife". Y no daba crédito. Tres veces tuve que releerla para convencerme de que tal señor era capaz de decir tales cosas. Y fue capaz. Y no sé si por razón de una disociación específica de las funciones psíquicas; o porque trata de fingir o engañar con apariencia de verdad; o, simplemente, por desnortado.

A la primera pregunta de la entrevistadora de cuál es su balance de estos cuatro años al frente de la Económica, responde: "(...) Cogimos una entidad encerrada en sí misma, con una crisis financiera terrible, con un agujero de más de 120.000 euros (...)".

Para conocimiento de los lectores que hayan tenido acceso a tales declaraciones, no está de más aclarar que don Jorge Domínguez había sido miembro de la Junta de Gobierno, en la función de tesorero, desde enero de 2001 hasta el fatídico día 31 de enero de 2013 en que le conferimos la dignidad de director. Jamás, ni en la última rendición de cuentas ante la Junta General celebrada ese día, el tesorero comunicó dato alguno que hiciese presumir tal "agujero". ¿Lo sabía y lo ocultaba? ¿Acaso no lo sabía porque no tenía pajolera idea de la función que desempeñaba, a pesar de ser economista? ¿Acaso ha sido un invento posterior para tratar de desacreditar a una junta de gobierno, de la que él había formado parte por tanto tiempo? Necia actitud, además del dictador que eclosionó con su ascensión al cargo de director sin tener luces suficientes para entender que director y dictador no son la misma cosa.

Decía don Jorge Domínguez: "Cogimos una entidad encerrada en sí misma (...) y dejamos una entidad abierta a la sociedad, gracias a su democratización (...)" ¿Qué hizo él, en tanto que miembro de la junta de gobierno desde enero de 2001 hasta enero de 2013, para abrir la entidad a la sociedad gracias a su democratización? A lo que se ve nada hizo y ni se enteró de lo que se hizo. Y nada ha hecho, sino todo lo contrario, en el nefasto periodo de su dirección.

Este personaje, aparte de no enterarse de la función que tenía asignada en la institución durante tanto tiempo, tampoco se enteró (como si estuviera en el limbo, que todo puede ser) de la dinamización que le dio a la Económica don Leandro Trujillo Casañas, siendo director, respecto de presencia en la sociedad tinerfeña y pluralidad democrática. Tampoco se enteró en los ocho años que permaneció en la junta de gobierno dirigida por don Andrés de Souza de la consolidación y progresión de aquel proceso. Capaz que su pertenencia a la RSEAPT sólo ha pretendido "enriquecer" su currículo y sus tarjetas de visita.

¡Feliz salida de año! Y que el próximo nos sea propicio.