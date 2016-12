Txus Vidorreta: "El equipo ha demostrado el coraje que tiene"

Vidorreta empezó valorando el partido aludiendo a la "muy buena puesta a punto a nivel ofensivo" que tuvo su equipo. "Hemos estado con mucho acierto, liberando posiciones con el tiro de tres y anotando". Menos le gustó el tono defensivo. "En los primeros cinco minutos hemos encajado 12 puntos, que son muchos".

A partir de ese momento, "y hasta el minuto 35, hemos mantenido un gran nivel defensivo, con ventajas de 10 puntos o más. El equipo ha demostrado el coraje que tiene", así como "las ganas de agradar en la cancha. Hay que disfrutar de este triunfo hoy y mañana. Brindamos este éxito importante de la temporada a Javi -Beirán- y a Nico -Richotti-.

Al preparador vasco destacó la capacidad con la que su conjunto está ganando los partidos en el Santiago Martín. "El equipo juega con mucha confianza en casa. Lo estamos haciendo con más solvencia que en la temporada precedente. Es fundamental el mantener este estilo competitivo en casa, cuando los equipos empiezan a bajar en este periodo fuera".

Del mismo modo, resaltó la clasificación para la Copa del Rey "en la misma jornada" que el potente "Valencia. Tenemos las mismas victorias que ellos, que el Barcelona y estamos a una del Real Madrid. Es el premio al trabajo que está haciendo el equipo. Está en nuestras manos el seguir trabajando para mantener esta línea".

El Canarias buscará a partir de ahora seguir llenando su petate de triunfos de cara a los "play offs" por el título liguero. Y es que el ser cabezas de serie o no, no parece importarle mucho al preparador bilbaíno, en función de los complejos rivales que, en principio, va a haber. "No va a haber ningún tipo de presión adicional por ser cabezas de serie. Vamos a estar con la tensión necesaria para sumar el mayor número de victorias".

El conjunto canarista disfrutará hoy de un único día libre ya que los entrenamientos regresan el primer día del año. Dos días después, el CB Canarias se mide a domicilio al Strasbourg en la BCL.

Con 17, rompió su récord de triples en la Liga ACB

Los jugadores aurinegros sacaron todo su arsenal de lanzamiento exterior a relucir ante el Andorra para batir el récord del club en la ACB. El CB Canarias convirtió 17 triples de 33 intentos -más del 50% de acierto- para superar la barrera de los 16, anotados frente al Bilbao Basket y Montakit Fuenlabrada en la campaña 2014/2015. White anotó seis; Doornekamp, cinco; Grigonis y Piñero, dos cada uno; y Abromaitis y San Miguel, uno cada uno.