Rosario Cabrera cierra una etapa "muy enriquecedora"

La exsubdelegada del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Rosario Cabrera, señaló ayer que cierra una etapa "muy enriquecedora" de año y medio en el cargo y tras la que reconoce a los "excelentes profesionales" que día a día trabajan en la institución.

En un comunicado, señaló que los cargos en política "no son vitalicios ni hereditarios" y, en esa línea, agradeció la "confianza" para estar al frente de la Subdelegación, "responsabilidad de la que he podido aprender en lo profesional y en lo personal y de la que me llevo muy gratos recuerdos".

Además, está convencida de que su sucesor en la Subdelegación, Guillermo Díaz Guerra, exdiputado autonómico, "trabajará con el mismo empeño y dedicación que hemos tenido otros y que estará al servicio del interés general y de los tinerfeños, herreños, palmeros y gomeros".

En cuanto a su futuro inmediato, Rosario Cabrera volverá a su plaza de funcionaria de jefa de servicio en el Cabildo de La Palma, e indica que seguirá en las filas del PP para "continuar construyendo un partido ilusionante, abierto, dialogante y donde todos tienen cabida".

Luz Reverón tomó ayer posesión como diputada en lugar de Guillermo Díaz Guerra

Por otra parte, Luz Reverón tomó ayer posesión como diputada autonómica del grupo parlamentario popular en sustitución de Guillermo Díaz Guerra tras ser nombrado subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, según fuentes del PP. Su acceso a la Cámara regional se produce después de que haya corrido la lista electoral del PP por Tenerife, encabezada por el propio Díaz Guerra y en la que Reverón ocupaba el cuarto lugar, por detrás de Emilio Moreno Bravo.

Luz Reverón es funcionaria en el Cabildo de Tenerife y, bajo las siglas de CC, llegó a ser concejal de Urbanismo en el último mandato de Miguel Zerolo como alcalde de Santa Cruz.