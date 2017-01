Profecías tras la resaca

Cuando medio mundo se preparaba con miles de policías para el acontecimiento de la muerte del viejo año y el nacimiento del nuevo, un solo yihadista se encargaba de sortear a los 17.000 policías desplegados en Estambul y entrar armado en el club Reina, ahora tristemente de moda, disfrazado de Papá Noel, para ensañarse a gusto con las vidas de los sorprendidos ciudadanos y foráneos, eliminando a 39 y dejando gravemente heridos a otros 69.

La orden de caza y captura dada por el presidente turco Erdogán no deja de ser un brindis al sol ante el terrorismo que está avanzando a pasos agigantados por el mundo occidental, con el lamentable apoyo -en algunos casos- de la población de origen musulmán que se ha establecido amparándose en unas leyes más permisivas y tolerantes que el radicalismo dictado y predicado por quienes se dicen poseer el credo más auténtico desde que el hombre abandonó la cueva y se irguió para continuar la andadura hacia su propia destrucción.

Anclados en medio del Atlántico, la vida de las Islas discurre contabilizando el número de visitantes y pronunciando frases triunfales cuando la cifra se incrementa de año en año. Y dada su natural expansión, quién o quiénes se aventuran en negar que un pirado cualquiera no nos vaya a tomar como banco de ensayo para ejercer sus fechorías. La conclusión inmediata no hace falta que la mencione, porque es tan evidente que no necesita palabras. Visto así, tal vez sea posible retornar al plátano canario, el que publicitan los deportistas de élite y últimamente hasta los Magos de Oriente como auténtica fuente de energía. Y con el beneficio del producto estrella habrá que reconstruir los secaderos de pescado para volver a lo que ahora se constituye como una rareza gastronómica.

Dicen que un pesimista es un optimista bien informado, y, aunque no lo sea tanto, reconozco que el año transcurrido ha sido ejemplo de provisionalidad, al tiempo que en la vieja Europa se evidenciaba el fracaso político con los refugiados; y el económico con el farolillo rojo del "brexit". Y si me apuran, hasta los reales mocos de la longeva Isabel II, que le impidieron asistir a la ceremonia de Año Nuevo. Tampoco podemos aplaudir el insólito triunfo del polémico Trump, con su desprecio a los vecinos mexicanos y la promesa de construcción de un nuevo muro divisorio en la frontera sur. Y todo ello mientras asegura que va a incrementar el programa nuclear para enseñarle los dientes con más suficiencia al oso ruso, como si Putin se fuera a chupar el dedo con el suyo. Y en este "impasse" estamos, hasta que se agote el plazo establecido de la presidencia de Obama, y el impulsivo multimillonario se encargue de derogar todos sus logros sociales.

Retornando a nuestro terreno, experimentamos la clásica subida de todo lo imprescindible para la vida, como puede ser la energía y el incremento de los carburantes en una región carente de alternativas de transporte, más el efecto dominó que este encarecimiento supone para el peculio personal. Y donde la negociación se paraliza a la hora de hablar de convenios salariales o subida del mínimo permitido en materia de pensiones.

Intuyo que a lo largo de la semana las noticias buenas o malas se irán sucediendo, aunque les confieso que después de ver los bochornosos programas de fin de año -excepto el de José Mota- casi no me atrevo a encender la televisión, no sea que repitan. Aunque si repusieran el despelote de la Pedroche lo aceptaría como un regalo de Reyes.

jcvmonteverde@hotmail.com