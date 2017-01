Simpson asegura haber superado su adaptación

Jackie Simpson, central de la UD Granadilla Tenerife Egatesa, asegura estar muy feliz de ser parte del equipo y hace balance de los últimos meses en el club. En la antesala del último encuentro de la ida de la liga Iberdrola de primera división femenina, relata cómo fue su fichaje por el club tinerfeño.

"La primera vez que contacté con el presidente y vicepresidente me sentí muy emocionada por tener la oportunidad de jugar para el Granadilla Egatesa.

Acababa de terminar la última temporada en la Universidad de Florida y estaba buscando mi siguiente paso en mi carrera futbolística. Me ofrecieron esta oportunidad y, de repente, ya estaba en el avión rumbo a Tenerife", asegura.

"Al principio estaba extremadamente nerviosa porque nunca había salido de Estados Unidos y llegaba tarde a un ambiente competitivo. Me sorprendió la manera en la que todos me recibieron en el equipo. Me hicieron la llegada muy amena y cómoda. El ambiente de entrenamiento es competitivo y divertido y estaba emocionada por los primeros partidos. Los últimos tres meses han sido un periodo de adaptación porque su estilo de juego es muy diferente pero estoy muy feliz de ser parte de este equipo y continuar creciendo como equipo e individualmente", añade.

"Ahora comienza un nuevo año y tenemos un rival muy difícil este domingo. Es sorprendente y a la vez ilusionante la afición que tenemos. Gracias a ellos podemos decir que estamos entre los primeros de España y esperamos brindarles una victoria el fin de semana", concluye Jackie.

Descanso hoy

El Granadilla Egatesa descansa hoy, después de cubrir tres sesiones esta semana. El programa de trabajo concluirá con un nuevo entrenamiento, mañana viernes a las 18:45. Las únicas bajas de Toni Ayala siguen siendo Marilen y Mar Rubio. El partido se juega el domingo a las 12:00 en El Médano y tiene carácter solidario. Estará patrocinado por CaixaBank.