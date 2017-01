Goleada en el regreso de Oriol y Lozano

El primer partido del Tenerife en 2017 acabó en victoria. No fue oficial, sino un amistoso contra el Raqui San Isidro jugado en mala fecha que no habrá servido de mucho a José Luis Martí. Pero queda el buen gesto del club de retomar las visitas a los campos del fútbol regional entre semana, además del retorno a la actividad de Edu Oriol y Choco Lozano. Es la mejor noticia de ayer. Los dos ausentes por lesión en los últimos meses disputaron 45 minutos sin sobresaltos y ya están, falta de ritmo al margen, para competir. Pese a la diferencia de categoría, el conjunto local le llegó a discutir la posesión a los blanquiazules en algunos tramos. Pero las ocasiones fueron siempre en el área de Alberto. Advirtió Jouini de sus intenciones casi en el arranque (8'), pero el portero envió a córner su remate. Diez minutos más tarde apareció Cristo González, que hizo estremecer el poste derecho de la meta adversaria. Los dos avisos provocaron un paso atrás de los sureños que supo aprovechar su rival a la salida de un córner. Jouini, bastante solo, hizo emplearse a fondo a Alberto. En el rechace no perdonó Jorge (24'). Siguió inquietando el Tenerife, que casi no dejó maniobrar al Raqui. El único acercamiento peligroso de los de Francis Díaz llegó al borde del descanso. La zaga blanquiazul no atacó bien un centro desde la derecha y Emilio no llegó al remate por poco cuando ya se encontraba en boca de gol (41'). Con un once completamente nuevo, los visitantes empezaron fuertes la segunda mitad. Álex García amplió la renta con un gran zurdazo (48') y un cabezazo poco más tarde culminando un centro de Amath (58'). Se reivindicó el exjugador del Mirandés. Al menos para demostrar que tiene más que ofrecer de lo que se le ha visto en Liga. Como los cambios afectaron más al Raqui San Isidro, Germán y Choco Lozano (en dos ocasiones) pudieron completar la goleada en la última media hora.

Martí: "A Edu y Choco aún les falta"

José Luis Martí, entrenador del CD Tenerife, valoró el amistoso ante el Raqui San Isidro como "positivo" en la semana en la que se retomaba la Liga. "Lo importante era prepararnos para la competición, volver a enfrentarnos a un rival, estar intensos y tomarnos con seriedad el partido, como han hecho los chicos", comentó el preparador blanquiazul que destacó incluso el esfuerzo "después de haber trabajado fuerte por la mañana" en una sesión muy física. En cuanto al regreso de Choco Lozano y Edu Oriol, el entrenador se mostró satisfecho por la vuelta de ambos, aunque admitió que aún "les falta" porque apenas "llevan diez días con el grupo". La buena noticia quedó ratificada con un adelanto de la lista de expedicionarios de este finde semana: "Es probable que alguno de los dos pueda entrar en la convocatoria", confirmó sin dar demasiada importancia a la salida del terreno de juego del hondureño a falta de dos minutos. ¿Cansancio o molestias? "Por todo un poco", respondió.

0-6

raqui San isidro- cd tenerife

Raqui San isidro: Alberto, Pey, Javi Marchena, Jairo, Enzo, Fran, Frías, Ruymán, Adán, Emilio y Raúl. También jugaron: Toni, Tana, Edu, Pablo, Tindaya, Moi, Marcos, Juan, Pana y Yau. CD Tenerife: Falcón, Raúl Cámara, Jorge, Portilla, Iñaki, Crosas, Bolaños, Omar Perdomo, Ale Pipo, Cristo González y Jouini. También jugaron: Dani Hernández, Edu Oriol, Germán, Carlos Ruiz, Camille, Vitolo, Alberto, Suso, Álex García, Amath y Choco Lozano. Árbitro: Jhovanny Osa (Delegación Sur), asistido por Tanausú de la Rosa y Diego Díaz. Goles: 0-1, m. 24: Jorge aprovecha un rechace del portero; 0-2, m. 48: Álex García, de potente disparo desde la esquina izquierda del área; 0-3, m. 58: Álex García cabecea a la red un centro de Amath desde la derecha. 0-4, m. 63: Germán cabecea a la red tras un saque de esquina. 0-5, m.68: Choco Lozano empuja a la red un servicio de Álex García. 0-6, m.85: Choco Lozano, a pase de Suso Santana. Incidencias: Partido amistoso disputado en La Palmera ante unos 250 espectadores. El club local entregó dos placas a Juan Manuel Quintero y Suso Santana en agradecimiento por la visita del equipo blanquiazul.