El primer puesto está en sus manos

La victoria del Avellino ayer en la cancha del Oostende belga reduce la ventaja que tiene el Iberostar Tenerife al frente de la clasificación de su grupo en la Basketball Champions League. De esta forma, se hace necesario ganar los dos próximos encuentros en casa, ante belgas e italianos, para garantizar un primer puesto que haría posible que el Iberostar entrase directamente en octavos de final, algo que también podría hacer siendo uno de los tres mejores segundos, algo que tiene al alcance de la mano.

Davin White, feliz con el triunfo del martes./M. SANTOS

Todas estas cábalas favorables son posibles por la gran victoria lograda el martes en Francia, con el protagonismo indiscutible de Davin White, que ayer ofreció su versión sobre el desenlace del partido. "Es una gran victoria para el equipo, ganar este partido fuera de casa ha sido muy importante ante un gran equipo como el Strasbourg. Llegamos vivos hasta los últimos minutos y tuvimos la oportunidad del último tiro, porque creíamos en nosotros y fue un gran final", dijo White.

El base norteamericano reconoció que se sintió bien. "Al final del partido sentí que recuperaba el ritmo y que después de meter algunas canastas volvía a sentir conexión conmigo mismo. El entrenador me dijo que me encargara del último tiro y lo hice, entró y me siento muy feliz por el equipo", explicó White, que cree que "continuar en lo más alto del grupo, es algo muy grande para este equipo en la BCL. Nos va a venir bien esta ventaja porque tenemos una buena posición para pasar a la siguiente fase, esperemos que podamos acabar en ese primer puesto", finalizó el héroe de Estrasburgo con su gran triple en la última acción.

¡Qué vienen los Reyes!, promoción para la BCL

El Iberostar Tenerife pone en marcha hoy y mañana una promoción exprés para el partido del próximo miércoles ante el Telenet Oostende (Santiago Martín, 19:30 horas), el antepenúltimo de la primera fase de la Basketball Champions League, en el que el club aurinegro puede consolidar su primer puesto y saltarse así la ronda eliminatoria siguiente. La promoción, que se denomina "¡Qué vienen los Reyes!", rebaja a 5 euros solo hoy jueves el precio de las entradas en los sectores H, I, J y K de la Grada Media y hasta fin de existencias; y luego hará lo mismo el viernes día 6 con localidades al precio único de 6?. Esta tarde y mañana no habrá atención al público. El club canarista mantiene las invitaciones de un máximo de cuatro entradas para sus abonados. Esta promoción solo estará operativa en preventa y concretamente el lunes 9 y el martes 10, en las oficinas del club en el Santiago Martín, de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

