Cumbre a cuatro bandas entre Unid@s y las gestoras del PSOE

El intento de moción de censura en el que trabaja Unid@s se Puede (USP) en La Laguna derivó ayer en una cumbre a cuatro bandas entre esta organización de izquierdas y las gestoras local, insular y autonómica del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE). Las partes se sentaron en la misma mesa en la sede tinerfeña de la Dirección regional de la formación de la rosa, en la avenida Islas Canarias, durante la mañana de este miércoles.

Si bien ambos partidos ofrecieron datos "contados" de la reunión a través de los cauces oficiales, ha trascendido que, al menos, allí estuvieron la jefa de filas en La Laguna, Mónica Martín, y el concejal Zebenzuí González, uno de los hombres claves del actual pacto, así como Manuel Armas, de los históricos de la formación en el municipio; Marián Franquet, que ha sido en los últimos tiempos directora del Instituto Canario de Igualdad, y Manuel González, portavoz de los socialistas en La Orotava, por parte de la gestora insular, y cuatro miembros de USP, encabezados por Rubens Ascanio. Por el contrario, no acudió Héctor Gómez, el presidente del máximo órgano tinerfeño del PSOE.

Por un lado está la clave de quiénes fueron los interlocutores y que la cita no se circunscribiese al ámbito local; por otro, que los socialistas no dieron un "no" como respuesta a los deseos que alberga la filial local de Podemos. Aunque tampoco le dijeron que sí. Más en detalle, la reunión transcurrió a modo de toma de contacto entre las partes y las líneas de contacto quedaron abiertas.

Lo único que reconocieron fuentes oficiales del Partido Socialista en La Laguna es que hubo una reunión, si bien no precisaron ni sus circunstancias ni los interlocutores que participaron en ella. Mientras tanto, Ascanio se mostró esquivo sobre esa cita matutina, y se limitó a afirmar que siguen en la "misma línea" de intentar conseguir un "pacto de progreso", como denominan a la entente lagunera de izquierdas, y abundó en otras manifestaciones de los últimos días.

El encuentro que sí admitió el edil fue el que tuvo lugar con Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), en el que, dijo, compartieron "informaciones". "Ellos están abiertos a cualquier escenario posible", expresó sobre la posición en la que se sitúa esta otra organización política de la oposición en el municipio.

Hoy, víspera de Reyes, no hay previsión de que USP celebren nuevas citas para avanzar en la búsqueda de la censura, sino que la intención que tiene es que estas se retomen el lunes. Como se recordará, lo que había planteado Rubens Ascanio es que establecerían una agenda de encuentros y que, posteriormente, el 12 de enero habrá una junta de inscritos de la Asamblea Ciudadana Lagunera, el máximo órgano entre asambleas de Unid@s se Puede, y otro acto, el 20, de carácter abierto para todos los vecinos que quieran asistir.

las claves

Unid@s se Puede anunció el pasado viernes que, "como grupo mayoritario de la oposición", iba a abrir una ronda de reuniones para propiciar una moción de censura que concluyese en un pacto de izquierdas. Ayer empezaron los encuentros formales.

Las dificultades para la censura residen sobre todo en la ruptura interna del PSOE lagunero y en que las relaciones entre la líder socialista, Mónica Martín, y su homólogo Santiago Pérez (XTF-NC, el tercer actor del hipotético pacto) no son buenas.

Una moción de censura por institución y mandato es el tope. Eso explica que USP trate de conseguir el máximo de apoyos -han dicho que están abiertos incluso al concurso de otros partidos y ediles- y que CC haya expresado que no teme ese escenario. Cuanto más precipitada sea, más opciones de error.