"La tarde-noche de la ilusión" vuelve hoy con la Cabalgata de Reyes

Reina, Bruja y Patrulla Canina incluidas. Como fondo, eso sí, pero presentes. Los personajes estarán hoy y formaron parte ayer del acto en el cual el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y la concejala de Fiestas, Gladis de León, presentaron "la tarde-noche más ilusionante del año", este 5 de enero que llenará la ciudad con los Reyes Magos de protagonistas. Primero, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, donde serán recibidos en un espectáculo que estrena director, Javier Caraballo. Luego, en la tradicional Cabalgata que recorrerá las principales calles.

Bermúdez dio el pie con especial "hincapié" en la importancia comercial de una noche como esta. Mientras, De León agradeció la alta participación popular en todas las actividades de Navidad y la colaboración empresarial.

Recalcó la edil, además, el carácter infantil de la Cabalgata y solicitó colaboración a la hora de cumplir con las normas seguridad. Como novedad, los tres Reyes no irán juntos sino que se intercalarán en el desfile.

Caraballo no quiso adelantar mucho para potenciar "las sorpresas" y agradeció "la oportunidad que me han brindado".

Cerca de 600 jóvenes bailarines y figurantes intervendrán en las coreografías. Pertenecen a los grupos coreográficos Echeyde, Virgen del Mar, Bohemios, Crew of Dreams, Danza Tenerife, Are The Pump, Tenerife Dance Project, Yu Funk, Ballet Dance y Star Dance.

Las personas con movilidad reducida accederán al Estadio a través de la puerta 2, mientras que la 17 queda para aquellas con discapacidad visual. Se contará, además, con intérpretes de lengua de signos y, por primera vez, con pictogramas proyectados en la pantalla gigante.

El sonido de un helicóptero del Ejército anunciará la proximidad de Sus Majestades, que llegarán en coches descapotables acompañados por sus séquitos. Los camellos quedarán para transportar los regalos de los niños.

Luego, todos a la calle, como es tradición. Este año acompañarán a los Reyes figurantes disfrazados de motivos de Navidad o personajes infantiles en torno a diez carrozas que interpretarán bailes y coreografías junto a miembros de las comparsas del Carnaval.

En el dispositivo de seguridad tomarán parte unos 200 efectivos, entre agentes de la Policía Local y miembros de Protección Civil.

La comitiva saldrá de la avenida de Bélgica hacia la plaza de la República Dominicana para seguir por La Asunción, Ramón y Cajal, Galcerán, plaza Weyler, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina y plaza de la Candelaria, donde Sus Majestades harán el tradicional acto de adoración al Niño Jesús en el portal de Belén.

Hoy es 5 de enero, día grande para Santa Cruz. Tanto, que la concejala de Fiestas casi lo comparó ayer con el Carnaval.

Una nueva oportunidad para "dinamizar la ciudad"

El alcalde habló más de los datos "positivos" del paro o del conflicto de los taxistas que del Día de Reyes. Lo vinculó a una nueva "oportunidad de dinamizar Santa Cruz". Valoró la víspera de Reyes como "la gran tarde-noche de la ciudad, en la que reina un ambiente de gran ilusión para los pequeños y animación para toda la familia y en la que se dan cita miles de personas de aquí y de fuera ". El alcalde destacó, además de la apertura de comercios y restaurantes, la organización de actividades nocturnas en el Mercado Nuestra Señora de África y la celebración el próximo domingo del primer "Ven a Santa Cruz del año", en coincidencia con el período de rebajas y con la llegada de 5.000 cruceristas a la ciudad este fin de semana.

"Seguimos trabajando para dinamizar la economía de la ciudad y que se generen o mantengan puestos de trabajo asociados a los sectores de comercio y restauración con iniciativas que favorezcan el consumo", indicó el alcalde. La Recova, después del éxito de la iniciativa la pasada Navidad, abrirá entre las 20:00 y las 01:00 horas de mañana. Diversos grupos musicales ambientarán la velada, que contará con la participación de los establecimientos de restauración, además de la firma Mahou, patrocinadora de la iniciativa. La animación musical se llevará a cabo en el patio central y en la zona de Pescadería. Mientras, el Rastro, como es tradicional, desplegará su actividad entre las 19:00 de hoy y las 7:00 de mañana.

horas y datos

16:00 Apertura de puertas. Una hora antes del inicio para acceder al Estadio.

17:00 Espectáculo. Miles de niños disfrutarán de "La gran fiesta real". El alcalde entregará las llaves de la ciudad a Sus Majestades.

19:00

Cabalgata desde la avenida de Bélgica a la plaza de la Candelaria.

600 bailarines tomarán parte en las coreografías sobre el césped del Heliodoro.

1.000 figurantes en la Cabalgata junto a diez carrozas, tres más que el año pasado.

2.300 kilos de caramelos sin gluten serán repartidos por 70 voluntarios con chandal azul. Los azules, sin azúcar.