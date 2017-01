"El gran desafío hoy es mejorar la rentabilidad del donante"

Tras 28 años vinculado a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en los que ha tenido que entenderse con 14 ministros de Sanidad, Rafael Matesanz dejará en los primeros meses del año este organismo con el deseo de que su sucesor no venga "de fuera", porque "sería un retroceso" para la institución.

En una entrevista con Efe en la que hace balance de estos años, no duda en destacar a Ana Pastor y Trinidad Jiménez como las mejores titulares de Sanidad, como tampoco esconde que su peor experiencia fue con Bernat Soria con el que vivió "un verdadero mobbing durante un par de años".

A pesar de los logros que ha situado a España a la cabeza en donaciones de órganos y trasplantes, Matesanz advierte de que "hay que estar innovando continuamente" y uno de los retos a los que tendrá que enfrentarse su sucesor será conseguir que con el mismo número de donantes haya más órganos útiles.

Ha sobrevivido a 14 ministros, 15 si incluimos a Fátima Báñez. ¿Cuál ha sido el secreto?

No ha sido fácil. El único secreto es mantener una estricta línea profesional y no posicionarse en ningún momento con ningún partido. Ha habido momentos de mucha tensión, pero la gran mayoría (de ministros) ha entendido que una de las razones por las que la ONT ha funcionado es por la continuidad; no hay más que ver otro tipo de programas donde se ha cambiado continuamente de responsables. Si ahora estamos creciendo a este ritmo es por decisiones que tomamos hace ocho años. Esto no se improvisa.

¿Quiénes de esos ministros han respaldado más la ONT?

Los mejores han sido Ana Pastor y Trinidad Jiménez, y los que menos, son conocidos y tampoco merece la pena recordarlos. El mejor favor que se les puede hacer es no recordarles.

¿Pensó en abandonar la ONT alguna vez?

Ha habido momentos en que sí. El más delicado fue la etapa de Bernat Soria, un verdadero moobing durante un par de años. La misma tasa de recambio que se deduce de dividir 28 años entre 14 ministros da una idea de que simplemente aguantando muchas de las cosas se solucionan.

¿Cuál es la fórmula del éxito de la ONT?

Había una espléndida materia prima que simplemente teníamos que organizar. A partir de ahí todo ha sido ir mejorando, todas las cosas se hicieron mas fáciles cuando empezaron a mejorar y hasta hoy. Ni siquiera hubiera pensado en aquellos años que íbamos a alcanzar ni remotamente lo que se ha alcanzado, ha sido la obra de mi vida y personalmente me siento muy orgulloso.

¿Puso la crisis en riesgo el sistema de trasplantes?

Sin duda. Éramos conscientes de que en países de nuestro entorno más afectados por la crisis el sistema se vino abajo, como en Portugal. En España era previsible porque teníamos menos camas, menos profesionales y con menos sueldo. El sistema padeció una prueba de estrés muy importante y mi principal preocupación ha sido que se pudiera sobrevivir sin que el sistema se resintiera. A principios de 2010 hubo un mínimo de donación y trasplante, y es posible que la crisis tuviera algo que ver, pero podemos decir que el sistema ha salido no solamente ileso sino reforzado. Pone de manifiesto una muy buena salud del sistema y una colaboración más que meritoria de los profesionales que han sabido defender lo que consideran suyo.

¿Cómo ve la época post-Matesanz y cuáles son los retos de su sucesor?

El sistema es muy sólido y no depende de una sola persona. En la ONT hay gente muy preparada que están en el mejor momento de su vida profesional. Es una de las razones para irme. Es el momento de máximo en todo y el momento de decir adiós. Mi sucesor tiene que estar innovando continuamente. Tenemos que conseguir que la rentabilidad del proceso sea mayor, algo que estamos aprendiendo. Hay que entrenar mejor al personal, mejorar la técnica quirúrgica en la extracción, conseguir cada vez mas órganos eficaces para trasplantar a más personas. El gran desafío es mejorar la rentabilidad del donante, conseguir que órganos que hoy no utilizamos se puedan trasplantar. Órganos que en los años 90 desechamos hoy los habríamos puesto sin dudar. La tecnología nos está ayudando a evaluarlos mejor.

¿Es esta mayor eficacia lo que ha permitido reducir las listas de espera para acceder a un trasplante?

Uno de los grandes logros es que la lista de espera en 2016 sea más baja que en 1990 cuando se hacían menos indicaciones de trasplantes y que se mantenga estable: 5.500 personas esperan un órgano. La lista de espera es un concepto muy posibilista, se introduce a gente que realmente se sabe que su supervivencia va a ser razonable y no se le va a hacer pasar un calvario. Si ahora estuviéramos aplicando los criterios de los años 90 para entrar en lista de espera, no superaría los 1.500-2.000 personas. No tendríamos enfermos para trasplantar. Ahora no hay límite de edad para acceder, solo prima el concepto clínico.

¿Ha dado nombres a la nueva ministra de posibles sucesores?

Le di sobre todo perfiles. Para mí tendría que ser alguien de dentro de la ONT. La generosidad de los españoles no es mayor que la de otros países, pero estamos mucho mejor organizados y la persona que me sustituya tiene que conocer todo eso, si no mal iríamos. Hemos inventado todo esto hace ya muchos años, evidentemente que viniera de fuera de la organización sería un retroceso, eso sí que hay que tenerlo muy en cuenta. Se lo manifesté así a la ministra y lo entendió perfectamente.

¿Qué le parece que Dolors Montserrat no proceda del ámbito sanitario?

Si me hacen esta pregunta hace 30 años digo que sí, pero a estas alturas y después de la experiencia digo que no. He cambiado de opinión. No es una condición "sine qua non". Tiene que ser efectiva, inteligente y comprender al sector y, por supuesto, rodearse de un buen equipo.