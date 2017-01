Rebajas con derechos y sin derroche

E ste año el periodo de rebajas se ha adelantado y durante las compras navideñas hemos podido beneficiarnos de gangas muy interesantes, haciendo que casi hayamos perdido la ilusión por ese 7 de enero en el que los comercios, hasta el pasado año, descubrían los carteles con la palabra "Rebajas".

Además del desencanto que produce haberlas estado disfrutando durante los días que llevamos de 2017, hay que sumarle los días de ventas especiales. Ha pasado poco más de un mes desde el "Black Friday" -en 2017 será el 24 de noviembre- donde los más previsores arrasaban de cara a las fiestas que estamos despidiendo, así como el "Ciber Monday" -previsto este año para el 27 de noviembre-, que nace como respuesta al viernes negro, trayendo descuentos de hasta el 70% para las compras por internet. No obstante algunos de los más conocidos grandes almacenes e importantes cadenas han esperado hasta ahora para empezar con el periodo de descuentos para los consumidores más astutos.

Con todo listo, podemos caer en la tentación de comprar cosas a las que ni tan si quiera hubiéramos imaginado dedicar ni un minuto de nuestro tiempo, así que anota qué será lo que añadirás a tu fondo de armario: la clásica camisa blanca tanto para hombre como para mujer, los pantalones vaqueros que mejor te sientan, unos zapatos negros -bien stilettos, bien bailarinas para ellas, mocasín para ellos-, un traje negro -para caballeros pantalón y chaqueta, para damas de cóctel-, cualquier pieza de abrigo de cachemir lo mantendrás para siempre, y así un sinfín de prendas que es necesario renovar entre una temporada y otra. También es el momento de apostar por aquellas a las que habías echado el ojo desde principio de temporada, o que prevés que serán tendencia en la estación que entra. Aún así, los expertos recomiendan que hagamos una lista donde decidamos qué necesitamos y qué sería un capricho, además de localizar una ruta definida de los comercios que crees necesarios para llevarte un buen producto y que, además de encantarte, sea lo que estabas buscando.

No se debe olvidar que los comercios han de cumplir con los derechos que tenemos todos los consumidores. Por ser un periodo donde los precios son reducidos no tenemos que quedarnos con una prenda que tenga una tara o no esté en perfectas condiciones. La ley determina que en este periodo de tiempo las garantías que se dan son las mismas que se ofrecen en otras fechas. También los comerciantes tienen sus derechos; no están obligados a poner sus productos en oferta. Respecto a los cambios y devoluciones, que será del importe de la cantidad pagada, los establecimientos definen su política así que lo ideal es confirmar los plazos.

Muchos queremos hacernos con las prendas que son tendencia. A la hora de comprar valora si se mantendrá para el siguiente año y si vas a seguir sintiendo deseo de ponértela. Aquella pieza que has tenido en mente desde el mes de septiembre puede tener un descuento suculento que nos hará caer en la tentación sin valorar si realmente merece la pena o no. Sin perder demasiado tiempo, pero teniendo la mente fría, analiza si es lo que querías añadir a tu armario.

Cuando te lanzas a la calle en busca del objeto estrella, tienes que estar en predisposición, con un presupuesto fijado y ropa cómoda, para poder probarte y caminar de un lado a otro, si te lo llevas a casa "para vértelo todo con más calma" es muy probable que malgastes tu dinero y tu tiempo, así que merece la pena acercarte al probador y determinar si te sienta bien, es del tejido que te agrada y la talla encaja en tu cuerpo.

Una vez finalice el tiempo de rebajas, a principios del mes de marzo, llegará lo que se conoce como "Mid Season" (mitad de temporada) que será corto -no más de un mes- y que, procurando que no se relacione como una extensión de las rebajas, dará un respiro en los precios antes de que arranque la nueva temporada. Los comerciantes acercarán un avance del producto que se va a llevar con descuentos pequeños, normalmente van entre el 10% y el 30%, aunque existen espacios donde se atreven con un 50%.