La superioridad no le da ventaja

El Tenerife no sabe atacar contra diez. Al menos no ha terminado de encontrar el camino en las cuatro ocasiones en las que ha contado con superioridad. Es verdad que una resultó testimonial (jornada 18) porque la expulsión de Diéguez (Alcorcón) se produjo en el minuto 90 y los de José Luis Martí ya ganaban por dos a cero. Pero en las tres anteriores le costó un mundo sacar partido de esa ventaja. Contra el Sevilla Atlético (jornada 2), dispuso de 68 minutos con un futbolista más por la roja directa a Ivi. Había marcado Cotán con anterioridad y Choco Lozano igualó en el 67. El Tenerife rescató un punto. Contra el Cádiz (jornada 10) no fue así. Ortuño fue expulsado antes del descanso (42'). Jouini dio ventaja a los insulares y empató Santamaría en la recta final.

Ayer, contra el Nástic, dispuso de 29 minutos (Barreiro vio la segunda amarilla en el 61) para marcar contra diez y tampoco supo sacar partido.