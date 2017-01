"Estaba para ganarlo y no lo perdimos por Dani"

José Luis Martí terminó el partido de ayer más decepcionado que en algunos encuentros en los que el Tenerife no llegó a puntuar. El técnico vio pasar una gran ocasión para lograr la victoria y se mostró crítico con el juego de su equipo.

"Sumar es positivo, pero el encuentro realizado no es para estar contentos", dijo el mallorquín, que expuso algunas de las razones que justifican el declive del Tenerife a raíz del único gol que marcó ayer. "Hasta que hicimos el tanto, estuvimos muy bien. Pero luego empezamos a desaparecer poco a poco, no nos encontramos como nos hubiera gustado y el partido se convirtió en un duelo por ganar las segundas jugadas y tener la posesión, algo que nos costó mucho", comentó, convencido de que el Tenerife generó "pocas ocasiones de gol" cuando dispuso de superioridad numérica en el campo.

Siguiendo con el análisis, añadió que el Nástic fue "comiéndole el terreno" a un Tenerife que perdió "los duelos personales y las segundas jugadas".

Martí reconoció que la escuadra insular no fue capaz de atajar el "fútbol directo" por el que se decantó el Nástic para tratar de empatar. "Perdimos la mayoría de los duelos y eso nos condicionó, porque cada vez que tuvimos la ocasión de salir a la contra, no jugamos con la tranquilidad suficiente para dar dos o tres pases seguidos. Eso provocó pérdidas y no estuvimos cómodos".

Con todo esto, el entrenador señaló que el Tenerife estuvo "a merced del rival en momentos puntuales" y agregó que el conjunto tarraconense creó "más ocasiones" jugando con un futbolista menos, circunstancia que Martí calificó como "preocupante".

Asimismo, lamentó que la presencia en el campo de Lozano y Jouini no resultara productiva. "Nos faltó profundidad y llegada. No logramos entrar por fuera para meter centros hacia los dos hombres altos que teníamos. Quisimos mover el balón demasiado rápido y nos precipitamos".

Por último, destacó que el Tenerife "trabajó bien la estrategia" en la visita al Nou Estadi. "Creamos peligro a balón parado e incluso marcamos el gol de esta manera. Pero es cierto que el partido estaba para ganarlo y no lo perdimos porque Dani estuvo acertado".