"Contra diez no supimos aprovechar"

Carlos Ruiz fue el más contundente de los blanquiazules que pasaron por sala de prensa. Autocrítico y realista, el central natural de Baza admitió que al equipo le había faltado solidez con el 0-1 y control cuando el Nástic de Tarragona se quedó con un futbolista menos en la última media hora. "No hemos sabido aguantar el resultado que se nos había puesto de cara en la primera parte", empezó diciendo para continuar reconociendo que "ellos se han venido arriba y nos han maniatado".

El zaguero se quejaba amargamente del tiempo que estuvo con ventaja el equipo porque "se nos ha puesto de cara" y, sin embargo, "no supimos matarlos al contraataque". Estaban avisados los jugadores de Martí, que sabían que el rival tenía "gente peligrosa", pero también que "iban a descubrirse un poco atrás" si el partido no se les ponía de cara. "No supimos aprovecharlo", insistió.

Pero lo peor llegó después de la segunda amarilla a Manu Barreiro, puesto que al Tenerife se le presentó una segunda oportunidad de ganar. "Con la expulsión no hemos sabido hacerles daño", explicó Ruiz que incluso admitió que el Nástic había sido superior "en muchas fases". No obstante, valoró haber sumado "un punto más" porque "nos mantiene a una distancia óptima para afrontar los dos partidos en casa con garantías y que no se escapen los puntos para meternos arriba".

Dani Hernández fue de los destacados en las filas tinerfeñas y, sobre todo, en la primera parte del choque. "Queríamos sumar tres puntos, pero el partido se embarulló mucho al final. El equipo salió bien, enchufado, pero luego el partido se fue ensuciando y fue difícil coger el ritmo. Pero al menos supimos sumar un punto", analizó el portero que restó importancia a sus paradas. "Mi actuación no importa porque lo que importa son los puntos", comentó antes de resaltar que "en situaciones similares nos hemos dejado puntos" (en alusión al Tenerife-Cádiz).

Mientras, Jorge defendió a sus compañeros porque "era un rival duro y difícil de ganar a pesar de su lugar en la clasificación, por lo que al equipo no se le puede reprochar nada. Hemos estado juntos y solidarios".