El Mensajero sumó un valioso punto

Milagroso empate del Mensajero en el Stadium Gal ante un Real Unión que se topó con la madera hasta en tres ocasiones. No obstante, los de Jaime Molina también gozaron de sus opciones, mostrándose muy ordenados en todo momento. Buen inicio de partido de los palmeros, intensos y bien posicionados. Le costaba al cuadro local armar el ataque. Juan Domínguez, con un tiro lejano, fue el primero en intentarlo por parte vasca, pero sin consecuencias para la meta de Ione Puga. Al cuarto de hora el choque seguía sin un dueño claro. Por momentos el balón estaba más en el aire que en el piso. Ale González, con un tiro cruzado dio el primer aviso de la tarde por parte palmera. Luego era Yeray el que lo intentaba, pero con oposición no concretó el ensayo. Y es que con el paso de los minutos los rojinegros se fueron sintiendo cada vez más cómodos. Medida la primera mitad Ione evitó el 1-0 en una acción embarullada en el área del conjunto palmero, pero afortunadamente para los intereses canarios Mikel Alonso no acertó. A la media hora Azkoitia fue castigado con amarilla por tirarse en el área. Al borde del descanso Juan Domínguez tentó la suerte nuevamente en una falta con un tiro al palo en lo que constituyó la ocasión más clara de los primeros 45 minutos.

Ione Puga evitó el 1-0 ante Galán a poco de la reanudación. Seguidamente los locales pidieron penalti por una acción en el área. Sufrió el Mensa en el inicio de la segunda mitad. Por parte visitante, únicamente significar en esta fase del choque un cabezazo de Víctor Marco. Seguidamente era Ozkoidi el que se encontraba nuevamente con la madera, esta vez en una falta. Luego Moreno, Juanda y Matías firman acciones de ataque para demostrar que el Mensa seguía muy vivo. Ione, con el pie, evitarían al borde de la media hora el tanto de los vascos a tiro de Estrada en otra falta. A medida que el choque se fue acercando al final subió la tensión, con el Real Unión cada vez mas volcado en ataque, pero sin mucho orden en sus acciones. El Mensajero supo mantener la calma en todo momento. En menos dos segundos se vio una triple ocasión local, con un palo incluido, el tercero de la tarde, con un Ione de nuevo muy acertado para evitar el 1-0. Fue casi milagroso que el gol no cayese en esta acción.

0-0

real unión mensajero

Real Unión: Tena, Azkoiti, Urkizu, Rodellar (Martins, 65'), Senar, Esnaola, Estrada, Alonso (Mujika, 84'), Galán, Juan y Ozkoidi (Capelete, 74').

Mensajero: Ione Puga, Gabi Ramos, Víctor Marco, Moreno, Jaime, Matías, Rayco (Iriome, 85'), Ale González (Nacho Rodríguez, 88'), Juanda, Yeray (Dani Hernández, 80') y Álex Cruz.

Árbitro: Alberto Fuente, del comité Cántabro. Amonestó por los locales a Azkoiti y Senar; y por los visitantes a Rayco y Juanda.

Incidencias: Stadium Gal. Unos 1.000 espectadores.