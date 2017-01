El Tenerife se deja dos puntos ante el colista

C on una sensación amarga se marchó el CD Tenerife del Nou Estadi de Tarragona. Más frustrado el equipo de Martí que incluso en otras tardes en las que cayó derrotado. Un sentimiento generalizado que además acompaña tras el primer partido de 2017 a los seguidores blanquiazules, que durante muchos minutos se relamieron con la quinta plaza que ocasionalmente ocupó el conjunto de Martí en el transcurso de la tarde, pero que se esfumó a raíz del empate del Nástic al tiempo que veían a su equipo deslavazarse en feudo tarraconense con el paso de los minutos.

Porque la tarde pintaba de cine para los tinerfeñistas cuando al poco de iniciarse el choque (11'), Cristo adelantó a los visitantes tras un córner lanzado por Aarón. El escenario era el peor para los del debutante Juan Merino e idílico para un Tenerife que abría el partido metiendo más miedo y presión al moribundo combinado catalán. Fue un Tenerife atrevido y decidido el que marcó el paso desde el comienzo de la contienda. Con apenas dos novedades en relación al anterior partido con el Alcorcón -Camille sentó a Iñaki y Vitolo volvía a ocupar plaza en la medular-, los de Martí salieron buscando las cosquillas a un nervioso y descohesionado Nástic. Los locales no cogían el pulso al encuentro y en esas llegó el tanto de Cristo al cazar un balón en el segundo palo tras saque de esquina. Pero de manera incomprensible el CD Tenerife menguaba al mismo tiempo que el oponente se reponía del golpe.

Lo normal hubiera sido lo contrario, pero se empeñó de nuevo el cuadro de Martí en dar vida a un rival atemorizado y dubitativo. Las batallas individuales las iba ganando el Nástic, que se adueño del partido sobre el minuto 20 y empezó a creer en sus posibilidades. Manu Barreiro, que debutaba en los locales, al igual que Emaná, Perone y Luismi, empezó a dar problemas a los centrales del Tenerife. Tejera (20'), Uche (26') y el propio Barreiro en el 30' tuvieron sendas ocasiones sin llegar a ser claras. Mientras, los blanquiazules desertaban del partido con Aarón apareciendo de manera intermitente y Amath hartándose a correr sin que sirviera de nada.

Tanta complacencia en el juego del Tenerife le pudo ya costar el empate antes del descanso: Manu Barreiro remató un centro a bocajarro que salvó Dani Hernández con una parada sensacional desviando el tiro que iba a gol. Con ese sobresalto se fue al vestuario el conjunto tinerfeño, y con la sospecha de que o cambiaba su plan o el triunfo momentáneo iba a quedar neutralizado en cualquier momento. Y así fue. Lamentablemente para el Tenerife el Nástic iba a empatar al poco de hacer dos cambios Juan Merino. Muñiz y José Carlos aparecieron en el partido (53') y la jugada le salió perfecta al técnico andaluz. Pero antes de la igualada, el colegiado Figueroa Vázquez anuló un gol al Tenerife por presunto fuera de juego de Cristo, que tocó la pelota a gol tras remate de cabeza de Carlos Ruiz. Nadie protestó por el bando visitante y a renglón seguido una gran acción individual de José Carlos la culmina con el empate tras un tiro raso y cruzado (55').

El castigo del gol del Nástic avivaba un nuevo panorama, con más de media hora de juego por delante y con más llama para el Tenerife tras ser expulsado por doble tarjeta amarilla Barreiro al ver la segunda amonestación tras jugar sin una de sus espinilleras. Pero no fue capaz el conjunto de Martí de sacar provecho. El mallorquín introdujo sus tres cambios antes del minuto 72. Primero Lozano, luego Omar -que acabó como lateral- y por último Jouini fueron los recambios, dejando a su equipo sin el poco fútbol que podía tener al retirar a hombres como Aarón y Cristo.

Y pudo ser peor si no es nuevamente por una gran intervención de Dani que tapó el disparo de Muñiz en el 72'. Jouini tuvo dos opciones, pero no supo culminar con acierto ninguna a cinco minutos del final. Un cierre de partido que no dejó contento a nadie y que certifica que empate tras empate al Tenerife se le sigue resistiendo llegar a puestos de promoción.

1-1

NÁSTIC-TENERIFE

Nástic Tarragona: Reina (1); Mossa (1), Perone (2), Iago Bouzón (1), Suzuki (1); Luismi (1), Tejera (2), Jean Luc (1), Emaná (1), Uche (1) y Manu Barreiro (1). En el minuto 53', Emaná dejó su puesto a Juan Muñiz (1) y José Carlos (1) entró por Jean Luc; y en el 78', Alex López (s.c.) entró por Uche.

CD Tenerife: Dani Hernández, Raúl Cámara, Jorge, Carlos Ruiz, Camille; Alberto, Vitolo; Suso, Aaarón Ñiguez, Cristo González y Amath. En el minuto 56', Cristo dejó su puesto a Lozano; en el minuto 63', Omar Perdomo sustituyó a Ñíguez; y en el 71', Jouini entró por Raúl Cámara.

Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité Andaluz). (0). Asistido por Antonio Calero Cano e Iván Ríos Vargas. Cometió errores importantes a la hora de medir las tarjetas, algo impetuoso con el cuadro local. Anuló a instancias de su asistente un gol al Tenerife por fuera de juego de Cristo que no lo era. Expulsó por doble amarilla a Manu Barreiro (37' y 62'). Además amosnestó a los locales Iago Bouzón (37'), Mossa (74'), Perone (75'), Juan Muñiz (76') y Uche (77'). Por parte del Tenerife vieron tarjeta Carlos Ruiz (40') y Raúl Cámara (44').

Goles: 0-1, m. 12: Cristo González remata cerca de la meta del Nástic tras córner sacado por Aaarón Ñíguez; 1-1, m. 56: José Carlos culmina con acierto una gran jugada individual batiendo a Dani Hernández con un disparo ajustado.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada vigésima de la Liga 123 disputado en el Nou Estadi ante 7.321 espectadores según cifras oficiales. Césped en muy buenas condiciones y tarde algo fresca con unos 12 grados y con sol. El Nástic vistió su uniforme habitual y el Tenerife usó su primera equipación con camisa blanca y pantalón azul. Un grupo de unos 25 seguidores tinerfeñistas, de las Peñas Armada Sur y El Chicharro animaron a los blanquiazules desde uno de los fondos del Nou Estadi. El consejero Juan Manuel Quintero encabezó la expedición del CD Tenerife en el palco.