Seguridad extenderá este año el censo de pintadas a todo el municipio

La decisión del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna de encargarle al grafólogo y criminólogo Fernando Perera un censo de pintadas en el casco histórico ha dado sus primeros frutos. Es por ello que se ha optado por ampliar en este año el estudio a todo el municipio, apuntó el concejal responsable, Jonathan Domínguez.

"Tenemos el catálogo y una serie de posibles autores identificados, y en estos cinco meses se ha detenido a cuatro personas que fueron pilladas in fraganti en el ejercicio de esta actividad ilegal", expuso el nacionalista, antes de detenerse a hacer distinción entre las "pintadas vandálicas" y el resto de actuaciones de los grafiteros: "Quiero dejar claro que no estamos en contra del grafiti como expresión artística, sino cuando se desarrolla en lugares donde no está permitido o en los que se está atentando contra el derecho de terceras personas".

Sobre los logros alcanzados, precisa que, de esos cuatro detenidos, a dos se les ha podido imputar otra serie de pintadas más allá de por las que fueron arrestados. "En ambos casos se ha derivado lo ocurrido a la Subdelegación del Gobierno para que vayan no por la vía administrativa, sino que, como algunas de esas pintadas se habían producido en lugares catalogados históricamente, se considera que pueden ser tipificados como delitos", afirmó.

"Hasta que no tuvimos el grafólogo, todas las actas que se estaban levantando por la pintadas vandálicas, a no ser que los pilláramos in fraganti, quedaban sin sanción, porque no había pruebas concluyentes para poder determinar que eran los autores", indicó Domínguez. "Eso ha hecho que cambie un poco la situación", agregó el edil, antes de considerar que estas circunstancias llevan a que quien vaya a realizar una de estas actuaciones incívicas se lo tenga que "pensar".

De muros históricos a paredes habilitadas

Además de la puesta en marcha de proyectos de concienciación colectiva, el Ayuntamiento de La Laguna tiene previsto habilitar lugares libres para que allí pinten los grafiteros, con lo que se busca que los menos cívicos abandonen los muros históricos./ el día