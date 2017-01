"Nietos se codea con grandes de Tenerife como Bambones, Diablos, Mamelucos o Traviata"

Pocos carnavaleros pueden presumir de un currículum como el de Pedro Mengíbar González (Santa Cruz de Tenerife, 1965): comparsero, murguero, fundador de Trasnochados, el letrista más laureado, con siete Criticones adultos y uno infantil; exdirector musical de Ni Fú-Ni Fá con Enrique González y hasta gerente, dos años, del Organismo Autónomo de Fiestas. En la actualidad presidente del Aula de Cultura del Carnaval, vuelve a coger el boli tras siete años en la reserva para escribir temas de Triqui-Traques, en Tenerife, y estrenarse en Gran Canaria, con Nietos de Sary Mánchez.

¿Por qué vuelve a escribir?

Vuelvo porque estoy un poco encasillado en la Edad Media, donde palabras como amistad, honestidad, sinceridad... tenían un valor importante, no como hoy en día. Se dio la circunstancia de que dos grandes amigos se vieron apurados y me llamaron y no me pude mantener al margen.

¿Qué ha sido más fácil: escribir a Triquis o a Nietos?

Fue más fácil escribir a Triquis. La canción de Nietos de Sary Mánchez me costó más trabajo por la búsqueda de la información. Tuve que leer bastante antes de hacerla para entender algunos porqués.

¿Escribir para Gran Canaria le permite descubrir que hay que superar el ombliguismo?

Me ha enseñado a tener amplitud de miras.

¿Nietos de Sary Mánchez es la mejor murga de Canarias?

No creo que sea la mejor murga de Canarias, pero de Gran Canaria, sin duda. Nietos le puede hablar de tú a tú a grandes de Tenerife como Bambones, Diablos, Mamelucos o Traviata, sin duda.

¿No coloca ahí a Triquis?

Actualmente, no. Triqui viene de una travesía en el desierto y está empezando a vivir un ciclo en el que, como otras veces, coge carrerilla hasta que se logra poner en lo más alto. Tampoco están en la cabeza de ese pelotón Serenques y Chancletas, de Las Palmas. Este año Triquis vienen mucho más serios y cargados de contenido.

¿En qué momento están las murgas: el concurso rey comienza a estar en decadencia?

No es decadencia. Hay años mejores y años peores.

Entonces... ¿encadenamos años que no han sido tan buenos?

La final del año pasado no fue muy buena, pero la del anterior sí fue una bastante buena.

¿Qué tiene que haber para que una final sea buena?

De todo. Murgas con tirada, buenos temas, mucha crítica, muchísimo humor, murgas que canten muy bien, la suerte de la conexión con el público, algo que no pasó el año pasado. En la final se cantaron muy buenos temas, pero falló eso. Había visitado a varias murgas en sus locales y auguraba una gran final; y luego pasó lo que pasó.

De las tres fases ya sorteadas, ¿cuál es la más potente?

La tercera, con Mamelucos, Diablos, Triquikonas, Trabas y Desbocados, que tienen los letristas que ganaron el año pasado, la segunda también está compensada.

¿Las murgas femeninas ya se han igualado a las masculinas?

Triquikonas, por momentos, sí. Las demás, salvo destellos en Burlonas, Klandestinas... todavía tienen más reclamo las murgas de hombres por motivos varios.

Se admitió a Noveleras, y no por cuota como a Trapaseros, del Norte. ¿Formato insular?

Me vale el formato insular, pero no con la fórmula del concurso actual.

¿Mantendría el concurso de murgas como hasta ahora?

Si nos ceñimos al ámbito Santa Cruz-metropolitana, sí. Si abrimos al formato insular, hay que irse a preliminares, como el gaditano.

¿Final a siete?

Siempre he dicho seis, y lo mantengo. Si hay murgas que se quedan fuera, un aliciente para volver otro año con más ganas.

¿Le parece bien que este año Fiestas pague según una tarifa por actuaciones contratadas?

Lo veo una tontería por dos motivos: la contratación es una subvención disfrazada y segundo, habrá que ver qué sucede con quien incumpla una actuación.

En comparsas, se paga por concurso de escenario y Ritmo y Armonía, pero a las murgas no se les paga por llegar a final. O el mismo precio para las murgas numerosas.

En la época mía de gerente de Fiestas, a los grupos coreográficos comenzamos a pagar a razón por número de componentes.

Como gerente llevó la final a la explanada del muelle y al estadio.

El primer año coincidió incluso el mismo día el concurso de comparsas, en el recinto, con 4.500 personas y once mil en las murgas, en el muelle. Y al año siguiente nos fuimos al estadio. ¿Qué no funcionó? Siempre soy partidario de probar las cosas. Fue una pena que no funcionara bien del todo el sonido el primer año por el poco tiempo para el montaje y el temor a dañar el césped del estadio. Al segundo año en el estadio, tras el fiasco del sonido del primero, se encontraron con una grada vacía que hacía de rebote.

¿El lugar ideal del concurso de murgas es el recinto?

El tope de las murgas está en 11.000 personas, como el año del muelle, que se agotaron las entradas. El ideal sería el recinto ferial más grande. Aún así, soy partidario de hacer la gala en la calle.

¿Es incompatible ser letrista en activo y presidente del Aula de la Cultura del Carnaval?

No, creo que no. El anterior presidente era componente de otra murga; no veo la incompatibilidad.

¿Este año será el concurso ideal: siete finalistas y un sábado?

Me falta que adelanten un poco el horario, tal vez 19:30 horas.

¿Vuelve a aspirar al Criticón?

No hago una letra para ganar el Criticón. Si quedo bien y gusta, mejor, y si lleva un Criticón doy saltos de alegría. Un primero de Interpretación no, pero un segundo o un tercer premio te lo cambio por un Criticón (se ríe); me satisface más. No sé si este año me hace más ilusión el Criticón de Las Palmas que el de Tenerife, por aquello de que a uno le hace más ilusión lo que no tiene.

¿Si en vez de pedirle un tema Sary Mánchez, hubiera sido Chismosos?

Si la persona que me lo pidió estuviera en los Chismosos se lo hubiera hecho también. No hice la canción por que la fuera a cantar Nietos de Sary Mánchez, sino porque mi amigo el Corbata, Jesús, me la pidió. Afortunadamente para mí, la va a cantar la murga que mejor lo hace en Gran Canaria y de las mejores de Canarias ,y eso decora la letra y la enaltece. Hay un monstruo musical ahí, que es Josito Suárez. Me han comentado que las murgas de Las Palmas llevan unos años tirando por humor y no por crítica, con lo cual eso ayuda un poco porque hay menos competencia que aquí.

¿Qué estilo prima en las murgas de Santa Cruz?

Hay murgas con un ADN indudable. De Bambones sabes en un 90% lo que te va a ofrecer, igual que Diablos, Mamelucos o Traviata. Tienen una línea muy definida.

¿Para qué sirve el Aula de Cultura?

Teóricamente para defender y potenciar toda la vertiente cultural del Carnaval. Para eso se fundó; bien es verdad que las dificultades económicas por las que está pasando complican mucho todo.

¿Qué espera de las murgas?

Como mínimo, lo mismo que en 2016. Me quedaría pena que las murgas no conecten y que fuera una final floja. Pero... ¿quién decepcionó el año pasado? Ninguna me defraudó; si unimos fase y final el año pasado no fue un mal concurso, lástima que no se conectó, tal vez factor suerte.