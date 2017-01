Un grupo de físicos considera un disparate cambiar el huso horario

Varios físicos han alertado de las consecuencias que tendría para España el cambio de huso horario, como reclama la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (Arhoe), y afirman que el país se encuentra en la zona horaria correcta por lo que la materialización de esta propuesta sería "un disparate".

El Catedrático del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela, Jorge Mira, argumenta que "un cambio de huso no solo no arreglaría nada, sino que, incluso, traería problemas". Añade que los científicos observan "con mucho pánico que se está razonando sobre un mapa plano cuando la Tierra es redonda", al tiempo que advierte de que "se están dando argumentos que son falacias".

A su juicio, España "está en el huso correcto" y "si se cambia, se generará un caos que implicaría un coste enorme". "Es un disparate porque el modo de vida seguiría siendo el mismo, sea cual sea el huso, que es solo una manecilla del reloj, porque el sol va a seguir saliendo y se va poner igual", dice.

El experto también lamenta que se esté "razonando sobre un mapa plano y no una esfera", por lo que no se pueden comparar los horarios de España con los del resto de Europa. "No se puede comparar el norte, donde hay menos horas de luz, con el sur del continente, donde disfrutan de más horas solares. Es una animalada y se razona falazmente porque se hace sobre un mapa plano, aunque sea difícil de entender", reitera.

Asimismo, Mira niega que el horario actual sea fruto de una decisión de Franco ya que, como recuerda, durante la Guerra Civil y la II Guerra Mundial hubo sucesivos cambios debido a cuestiones bélicas. El científico precisa que, al término del conflicto, fue Charles De Gaulle quien mantuvo el actual horario central europeo y España siguió alineada con el país vecino, por lo que el origen del huso actual "es gaullista y europeo".

Además, cuestiona que la Subcomisión para la Estudio de la Racionalización de los Horarios no contara con ningún científico experto en este tema "que hubiese enseñado datos en gráficas desde una perspectiva científica".