El Cabildo acentúa la mejora de los montes rebajando su densidad

El vicepresidente tercero del Cabildo de Tenerife, José Antonio Valbuena, avanzó a EL DÍA que la Corporación insular "continúa y avanza con los trabajos de reforestación y clareas de los montes públicos de la Isla. Lo que se trata es de rebajar la densidad de pinos, y no de talar un monte y dejarlo pelado. Estamos hablando tanto de pino canario como de pino radiata".

El también consejero insular de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Aguas y Seguridad apuntó que "las densidades que actualmente hay hacen inviable que pueda crecer el bajo bosque. En aquellas zonas donde existe una densidad superior a la que marcan los técnicos no crece el bajo bosque. No hay matorral y tampoco se desarrollan las especies animales que son propias para este tipo de montes. Eso se está haciendo en distintos puntos y, actualmente, se está trabajando en los montes de La Orotava, donde se puede ir y observar que se ha recuperado el matorral e incluso especies animales que ya no existían en el lugar". Y añadió que lo que se está haciendo es "recuperar los montes tradicionales de Tenerife, antes de que se acometiese esa repoblación de la década de los años sesenta".

Valbuena Alonso resaltó que estas labores medioambientales, junto "con el aprovechamiento de los restos que se va a empezar a ejecutar los trabajos para poder generar esa infraestructura de aprovechamiento de restos selvícolas, con una vocación destinada principalmente a lo que es compost para el sector primario, está haciendo que estemos realizando en la actualidad una gestión eficiente y eficaz desde nuestro punto de vista de los tratamientos selvícolas de la Isla".

El vicepresidente del Cabildo aseguró que "la repoblación también se está haciendo en zonas donde tengamos que recuperar para los espacios, por ejemplo, en montes públicos que no tengan ningún tipo de aprovechamiento donde es está haciendo algún tipo de repoblación no solo con pino, sino también con matorral. Principalmente, en la corona forestal y durante todo el año".

José Antonio Valbuena también reconoció que "con la crisis económica, la reforestación se paró por completo, pero ahora la hemos reiniciado con estos trabajos que estamos acometiendo".

El consejero insular de Medio Ambiente destacó que o que el servicio técnico de proyectos forestales "trabaja en una estrategia donde se combinen las clareas controladas en zonas donde la densidad ha acabado con el monte bajo, y la recuperación de terrenos que están sin ningún tipo de vegetación con un plan estratégico de compra de fincas abandonadas que tenemos en la corona forestal y sus inmediaciones".

Por último, cuestionado por la compra de fincas para destinarlas luego a la reforestación dijo que "estamos pendiente de que los técnicos nos entreguen un plan, donde nos digan de una forma objetivada cual es el cronograma que tenemos que hacer con la compra de fincas y los criterios a seguir". En su opinión, "no se trata de comprar fincas por comprarlas, sino que ese plan nos deje claro las más interesantes y estratégicas en el conjunto de la Isla y, entonces, proceder a su compra".