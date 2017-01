Expertos europeos explican cómo digitalizar las escuelas

Más de treinta docentes procedentes de universidades europeas de prestigio enseñarán la próxima semana en Tenerife cómo transformar las escuelas tradicionales en espacios digitales. El centro integrado de Formación Profesional Las Indias, en Santa Cruz, acogerá durante una semana las jornadas "How to make your school more digital", financiadas por el Programa Erasmus Plus.

La actividad formativa, que se desarrollará entre los días 15 y 21 de enero en el centro, estará coordinada por el profesor Mart Laanpere, investigador senior del Instituto de Tecnologías Digitales de la Universidad de Tallín.

El experto estará acompañado, además, por otros docentes, especializados en distintas metodologías educativas, procedentes de Estonia, Reino Unido y Finlandia.

El objetivo del curso es proporcionar herramientas para propiciar esta transformación. Por ello, se enseñarán metodologías docentes adaptadas a las necesidades del siglo XXI y fórmulas de trabajo para ir dando poco a poco los pasos necesarios para digitalizar el centro.

El director del centro, Gregorio Hernández, explica que "How to make your school more digital" se enmarca en el desarrollo de actividades relacionadas con la innovación y la actualización tecnológica promovidas por la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos a través del Proyecto Enlaza, que tiene, entre otros objetivos, "impulsar la calidad en la formación profesional mediante la mejora permanente de los procesos de gestión tanto del centro como de la actividad académica, actualizando las competencias profesionales del profesorado y atendiendo a las necesidades de formación y equipamiento de los centros que imparten FP".