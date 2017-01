La Caixa facilita 7.000 empleos a personas en riesgo de exclusión

Incorpora, el programa de inserción laboral de la Obra Social la Caixa, ha facilitado 7.198 puestos de trabajo a personas en situación o riesgo de exclusión social en Canarias en los primeros diez años de trayectoria del proyecto. La cifra fue anunciada ayer en el marco de una rueda de prensa en la sede de CaixaBank en Santa Cruz de Tenerife.

"Generamos oportunidades para personas con especiales dificultades para acceder al mercado laboral. Cada puesto de trabajo que facilitamos es una oportunidad para que la persona mejore su bienestar y disfrute de un proyecto de vida autónoma e independiente. Nuestro compromiso es seguir contribuyendo a la plena inclusión social de los colectivos más vulnerables, y estamos convencidos de que el trabajo es una herramienta indispensable para ello", destacó Marc Simón, director corporativo del Área Social de la Fundación Bancaria la Caixa, en el balance del programa, cuya puesta en marcha se remonta a 2006.

En 2016, Incorpora Canarias promovió la contratación de 1.051 personas en situación de vulnerabilidad. El programa se dirige especialmente a personas con discapacidad, parados de larga duración, jóvenes con dificultades para acceder a un puesto de trabajo, exreclusos, víctimas de violencia de género e inmigrantes, entre otros colectivos.

"Llevaba más de 3 años sin trabajar cuando me informaron en Afedes, desde el programa Incorpora y punto formativo, de un curso de monitor de ocio y tiempo libre para ampliar mis opciones laborales. Hice las prácticas del curso en Diverlandia y cuando las acabé me contrataron. Todo ha cambiado desde entonces. Ahora tengo un trabajo que me gusta y tengo independencia económica. Aquí me han abierto las puertas, me siento útil y también siento que realmente trabajamos en un equipo en el cual nos apoyamos los unos a los otros", explicó ayer Samuel Abreu, una de las personas que ha encontrado trabajo tras seguir un itinerario del programa Incorpora.

En estos primeros diez años han colaborado con Incorpora Canarias 2.437 empresas, comprometidas con este proyecto de responsabilidad social. El trabajo en red entre el sector empresarial y el social es posible gracias a 13 entidades, que son las encargadas de desarrollar el proyecto en el territorio a través de 17 técnicos de inserción laboral.

Las entidades colaboradoras han sido Adislan, Afedes, Ataretaco, AFES Salud Mental, Sinpromi, Asociación Adespi, Fundación Adsis, CEAR, Fundación Canaria de Juventud Ideo, Fundación Proyecto Don Bosco, Fundación Canaria Isonorte y Cruz Roja Santa Cruz de Tenerife, coordinadas por Red Anagos. Los técnicos de inserción laboral han jugado un papel fundamental porque establecen un puente entre las necesidades de las empresas y los apoyos que requieren estas personas.