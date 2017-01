Fuerteventura, ¿plató del rodaje de Han Solo?

F uerteventura se está acostumbrado a acoger grandes rodajes que le han dado promoción internacional, como "Exodus" o "Aliados", cuyo impacto probablemente se quede corto comparado con lo que le espera si se confirma la llegada a la isla del equipo de "Starwars".

Disney, la nueva propietaria de los derechos de la saga creada por George Lucas, ha confirmado recientemente que se dispone a rodar una nueva entrega de las historias derivadas de la trama principal de "Starwars", en la que se relataría la juventud de Han Solo, lo que ha dado pie a todo tipo de especulaciones sobre qué lugar hará de Coreilla, el planeta natal del contrabandista, o de Tatooine.

Hace una semana, Elblogdelcineespanol.com lanzó la noticia de que el lugar escogido es la isla de Fuerteventura, algo de lo que se han hecho eco varios diarios y revistas especializadas en el séptimo arte, a pesar de que el Cabildo de Fuerteventura y su Film Commission se niegan a confirmar o desmentir nada al respecto.

La consejera Edilia Pérez, responsable de su Film Commission, aseguró que a día de ayer "no hay confirmación oficial ni extraoficial" del rodaje en la isla de "Han Solo", la nueva película de la saga "Star Wars".

Pérez salía así al paso del anuncio realizado por el director artístico Paul Bateman a través de Twitter sobre el rodaje de esa nueva entrega de la saga en la isla, junto a un enlace a GoogleMaps con una foto del barranco de Las Peñitas, en Betancuria, donde ya Ridley Scott filmó algunas de las escenas de "Exodus".

La responsable de la Film Comission majorera señaló que esta misma mañana (por ayer) se ha puesto en contacto con "una de las productoras que ha venido a Fuerteventura para ver localizaciones para un proyecto importante" a la que le ha hecho llegar el tuit de Bateman.

Pérez informó que la respuesta de la productora ha sido que "se han puesto en contacto con los estudios para dar la información que sea sobre el proyecto que sea" y subrayó que "oficialmente, a día de hoy, no hay confirmación".

Edilia Pérez reconoció que el rodaje de "Star Wars" sería un proyecto importante para Fuerteventura y la Film Commission.

Museo de George Lucas

George Lucas ha elegido la ciudad de Los Ángeles para construir un museo que albergará algunos de sus objetos cinematográficos más preciados. La construcción costará mil millones de dólares, y estará lista previsiblemente para abrir el 4 de mayo de 2020. La instalación no será un museo de Star Wars, pero sí que incluirá algunos de los materiales de la saga creada por el cineasta. El Lucas Museum of Narrative Art estará compuesto por piezas de la colección personal del director, incluyendo material de las películas de Star Wars y de otros filmes del cineasta, fotografías y una selección de pinturas, según recoge The Hollywood Reporter. El museo abrirá sus puertas en 2020 según afirmó do el alcalde de Los Ángeles.