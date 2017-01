Amy Adams recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La actriz Amy Adams, protagonista de la película de ciencia-ficción "Arrival", recibió hoy su estrella en el célebre Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles.

Muy emocionada y al borde de las lágrimas, Amy Adams estuvo acompañada en la ceremonia por su hija y su marido, así como por el director Denis Villeneuve y el actor Jeremy Renner, realizador y coprotagonista de "Arrival", respectivamente.

"Quiero aprovechar esta oportunidad para deciros a todos cuánto os amo. A mis hermanos, mi madre, mis directores, mis amigos. Sois los mejores", dijo la actriz, quien señaló que nunca había esperado recibir un reconocimiento así y añadió que es mucho más de lo que hubiera deseado.

En el discurso de presentación de la galardonada, Denis Villeneuve apuntó que Adams es una de las actrices "de mayor calidad" del mundo, y destacó, asimismo, que como persona es inteligente, fuerte, trabajadora y generosa.

Por su parte, Jeremy Renner elogió a la intérprete, porque ahora ya es "una leyenda entre leyendas", y le prometió que siempre serán amigos.

Nominada a cinco premios Óscar a lo largo de su carrera y considerada como una de las mejores actrices de su generación, Amy Adams ha dejado su huella en filmes como "The Fighter" (2010), "The Master" (2012), "El hombre de acero" (2013), "La gran estafa americana" (2013), "Her" (2013), "Big Eyes" (2014) o "Animales nocturnos" (2016).