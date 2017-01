El Fígaro Peluqueros necesita hacer una hazaña en Bélgica

El tiempo de espera ha terminado, y el Fígaro Peluqueros volverá a verse las caras hoy con su rival europeo, el Dauphines de Charleroi (19:30 hora canaria). Tras perder en su feudo por 1-3 hace un mes, las blanquiazules han puesto ya rumbo a Bélgica con un único objetivo en mente: pelear por su sueño y continuar así con su paso por la Challenge Cup.

El conjunto canario no está dispuesto a bajar los brazos tan fácilmente y luchará para seguir llevando el nombre de Tenerife por lo más alto en las competiciones continentales. Así lo ha manifestado el entrenador y presidente del Fígaro, David Martín, quien antes de partir hacia tierras belgas considera que el "el reto no es imposible" y añade que "sabemos que no será fácil, ni mucho menos, no vamos a engañarnos. Será un encuentro complicado, con un juego muy rápido como ya pudimos ver en Taco, pero para el que nos hemos preparado a conciencia y esperamos realizar un buen papel".

A pesar de la distancia, el equipo blanquiazul tendrá muy presente a su afición en este choque. "Siempre hemos dicho que el calor de las gradas es nuestro aliento en los momentos difíciles, intentaremos tener eso presente en Bélgica y regalarles una alegría. Será una semana difícil". Si el Fígaro pasa se encontrará con el Naturhouse Ciudad de Logroño que volvió a ganar ayer al Famalicao portugués por 1-3, tras el 3-0 del partido de ida.