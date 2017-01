Palabreja que se instaló en nuestros bolsillos el 1de julio de 2012. Por obra y gracia de quien había prometido no subir los impuestos. Se trataba, decían, de, por esta vía, reducir el gasto farmacéutico en la Sanidad pública. O sea, tratar de impedir la consumación del refrán "de lo que no cuesta, se llena la cesta", por parte de millones de jubilados que precisamos de la asistencia sanitaria.

Ciertamente, se acumulaban medicamentos. Pero no por el placer de acumularlos, supongo yo, sino por una ineficiente dispensación de los mismos a partir de las prescripciones efectuadas por los médicos, ya fueran de atención primaria o especialistas. Uno iba, y va, a la farmacia con recetas emitidas por los profesionales médicos y he de suponer que con buen criterio para tratar de curar o redimir una patología, o varias, y no por "quitarse al paciente de encima".

Recuerdo que siendo asalariado, cuando cotizaba religiosamente para cubrir mi jubilación, pagaba el 40% del precio del medicamento. No recuerdo que a aquello se le llamase "copago". Esta palabreja tomó carta de naturaleza cuando se aplicó al coste que debían asumir los jubilados por la consumición de medicamentos. Era una forma edulcorada de meternos la mano en el bolsillo sin calificarlo de impuesto.

Así andábamos, en la pista de la demagogia de la Sanidad gratuita y universal, cuando la nueva ministra de Sanidad, doña Dolors Monserrat, ha liado la carajera con unas declaraciones en catalán a una emisora catalana (como para que el resto de españoles no nos enterásemos) anunciando la futura progresividad del copago farmacéutico según unos tramos de renta.

Si la asistencia sanitaria es gratuita y universal para todo ciudadano, al decir de algunos políticos y diputados en el Congreso (que algo han de saber de la legislación vigente), no acierto a comprender por qué hemos de pagar un servicio de la misma cual es la dispensación de medicamentos; y además en función de la renta. En función de la renta hemos de pagar al fisco lo que nos corresponda según los tramos establecidos. Y aquí debe estar y acabar el concepto de progresividad (quien más gana, más paga). A ver si ahora, en esta "demagogia rutilante", va a resultar, en cualquier momento, que vallas a un restaurante y por el mismo menú pagarás también en función de la renta. O pagarás en la librería un ejemplar en función de la renta. Y así en tantos actos de consumo. Además del IVA.

Mal lo llevamos los jubilados que, además de haber contribuido en el IRPF, y en la Seguridad Social por la cuota máxima, ahora se pretenda penalizarnos por ello. Además de recortar nuestro poder adquisitivo por la gracia del Sr. Zapatero, primero, y del Sr.Rajoy, después. Cosas de Alí Babá.