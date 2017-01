¿Qué me inquieta de Mr. Trump?

Quizás el título debería ser todo lo contrario: ¿qué no me inquieta de Mr. Trump? Porque es que me inquieta todo.

Desde que este personaje ha entrado a formar parte de la vida pública tanto de su país como del mundo, dada la relevancia de dicha nación y su papel internacional, ha desestabilizado mi vida. Me levanto con Trump y me acuesto con Trump, siempre en el sentido más figurativo de esta frase.

Quedan muy pocos días para que el Sr. Donald Trump jure su cargo como nuevo presidente de los EE.UU. de América. Una poderosa nación que siento empequeñecida por las formas o falta de formas que tiene su futuro representante, dado lo que nos tiene ya acostumbrados a ver y oír.

Y creo en verdad que este sentimiento de empequeñecimiento, de vergonzosa identidad, se lo está también haciendo sentir a un amplísimo sector del pueblo americano, que ve con desasosiego la asunción al poder de este magnate que no se corta un pelo en hacer lo que le viene en gana y en mostrar sus pataletas en público como a niño que se le niega un juguete. No hay más que ver las numerosas y continuas manifestaciones que se han producido en su contra en muchas grandes ciudades norteamericanas, tras el conocimiento de los resultados de las elecciones, que bien es cierto que ganó, pero ¿cuándo se ha visto en la historia que un electo presidente norteamericano sea denostado por su pueblo de esa manera?

Sus comentarios facinerosos contra los inmigrantes indocumentados; su machismo exacerbado; sus comentarios racistas; su islamofobia promoviendo prohibir la entrada temporal a EE.UU. de personas de origen islámico; su pretensión de aislar a EE.UU de México a través de un muro (que supongo que tendrá que construir en superficie y bajo ella, después de que vi un documental sobre las mafias que trafican con el paso de personas por esa frontera y cómo lo hacen a través de túneles); su falta de respeto hacia las instituciones y las leyes, o contra organismos tan reverenciados en esa nación como la Fiscalía y la C.I.A; su tratamiento despótico e insultante hacia los medios de comunicación y los profesionales de la prensa que no le doran la píldora; o algo que más nos toca de lleno, su ninguneo a los organismos de la UE y a los representantes oficiales de las naciones que lo conforman. Todo, absolutamente todo esto, no ha sido el guion improvisado de un "showman" de las pantallas televisivas metido a político, es el guion ideológico de un presidente electo de EE.UU que ha nombrado para cargos de su Gobierno a personajes cuyas trayectorias le permitirán poner en marcha toda esa estrategia.

Trump es como un oscuro personaje novelesco, poco o nada transparente, que oculta su verdadera identidad y se salta las normas en su propio beneficio, de escasa moral y ostentoso hasta el ridículo. No reconoce las secuelas que produce la contaminación ambiental, y por tanto está en contra de toda iniciativa que suponga la reducción del lanzamiento de elementos contaminantes a la atmósfera, ya que ello supondría enormes costes para sus empresas, altamente contaminantes. Se niega a mostrar su declaración de la renta, como debe hacer cualquier cargo público antes y después de tomar posesión de su cargo. Por lo tanto, algo o mucho está ocultando, y además, ha nombrado a su yerno, al que ha dejado al frente de sus empresas, como su asesor técnico inmediato (evidentemente será para que le tenga informado directamente de cómo van las mismas). Donald Trump no va a poner sus intereses empresariales en manos de un gestor totalmente independiente, o a vender sus activos para evitar un conflicto de intereses. Al contrario, él pide a los norteamericanos: "Confiad en mí".

Yo no confío en Mr. Trump, porque nunca en su campaña ha promovido cosas constructivas. Ha hablado de aislarse, de temer, de dominar por la fuerza de la sinrazón. Nunca le he oído hablar de derechos, de libertad, de colaboración, de democracia, de mejorar la Educación o la Sanidad de los norteamericanos. Muy al contrario, insiste en acabar con la ley promovida por Obama para socializar la sanidad, o de expulsar de los colegios y de las universidades a los hijos de inmigrantes indocumentados.

Me inquieta..., me inquieta mucho el presidente electo de EE.UU, y de lo que haga en un futuro, porque el pueblo norteamericano ha puesto el poder en manos de un personaje que, en mi opinión, carece de las cualidades que debe tener el representante de una nación democrática que ha representado durante años la libertad de los pueblos. De una nación cuyo nacimiento histórico y crecimiento es fruto del trabajo y la lucha de millones de inmigrantes venidos de todas partes del orbe.

Me inquieta Mr. Trump.