Zoe Saldaña, un rayo de luz en la noche de Ben Affleck

El cine llevó a Zoe Saldaña a viajar por el espacio y a desvelar inimaginables mundos de fantasía, pero ahora la actriz retrocede a la violenta Florida de los años 20 y 30 en "Live By Night", el nuevo filme de Ben Affleck en el que encarna a una mujer que lleva luz a un mundo de sombras.

"Graciela es el único personaje que no vive de noche (en la película)", explicó la intérprete latina en una entrevista telefónica con Efe.

"Todos los que están con Joe (el rol de Affleck) son personas que viven de noche: han elegido una vida nocturna y de ahí vienen todas las consecuencias de malas decisiones para ellos. Pero Graciela, que no ha tenido un pasado puro pero ha aprendido de sus errores, no quiere esa vida y creo que le trae mucha paz a Joe", describió.

Saldaña (Passaic, EE.UU., 1978) compone junto a Elle Fanning, Brendan Gleeson, Chris Messina, Sienna Miller y el propio Affleck el elenco de "Live By Night", el esperado regreso del cineasta y actor tras el éxito de "Argo" (Óscar a la mejor película en 2013).

"Live By Night", que pretende ser un homenaje a los clásicos del cine negro de Hollywood, relata las peripecias de Joe Coughlin desde su Boston natal, en plena guerra de la mafia irlandesa e italiana, hasta establecerse en Tampa en los tiempos de la Ley Seca.

Con negocios turbios al borde de la legalidad, Joe tratará de abrirse camino en un mundo criminal que, quizá, es demasiado duro y cruel para su propia manera de ver las cosas.

Saldaña se puso en la piel de Graciela, una mujer cubana, culta y elegante, y un papel que, según dijo entre risas la actriz, le exigió un cambio de mentalidad tras sus roles en filmes como "Avatar" (2009) o "Guardians of the Galaxy" (2014).

"Fíjate que ya llevaba como una serie de años en el cine donde vivía más en el espacio que en la Tierra, y cuando empecé a crear a Graciela me sentí como un poco oxidada, como si hiciera mucho tiempo que no usaba esa máquina", detalló.

Para remediarlo, Saldaña se sumergió en la cultura cubana de la época, escuchando "sones de aquella era", leyendo periódicos, practicando el acento de la isla y dando forma al toque y los gestos distinguidos de Graciela, incluso al caminar.

Asimismo, la actriz, que ha trabajado a lo largo de su carrera con realizadores de la talla de James Cameron o J.J. Abrams, tuvo palabras de elogio para la labor y la mirada cinematográfica de Ben Affleck.

"Él ama el cine. Lo ha estudiado toda su vida, lo ha soñado, y es una persona sumamente inteligente. Es un historiador. Siento que sabe componer una historia, que sabe crear personajes bien ricos (...) y que tiene la habilidad de dirigir fácilmente lo que escribe", afirmó.

"Creo que Ben escribió con Joe un personaje con el que todos nos podemos identificar, que está lleno de mensajes positivos. Aunque era un corrupto y un gángster, en realidad su meta era encontrar el amor. Joe confiaba ciegamente en tantas personas malas porque vivía con el corazón abierto, y pensaba más con el corazón que con la mente", argumentó.

Habituada a participar en superproducciones de Hollywood del más alto nivel, Saldaña regresará en mayo y por la puerta grande al universo de Marvel con "Guardians of the Galaxy Vol. 2".

"Va a estar súper chulísima, como decimos los dominicanos", comentó divertida la actriz.

"James Gunn (el realizador del filme) ya demostró con 'Guardians of the Galaxy' (2014) que tiene la habilidad de darnos una película llena de acción pero a la que no le falta corazón", apuntó Saldaña, quien prometió además que a los fans les encantará, como pasó con el primer filme, la banda sonora de esta secuela.

"Son canciones que dices: 'Hacía años que no escuchaba esta canción y se me olvidó cuánto me gusta'", dijo.

Y también tiene en el horizonte más cercano volver al exhuberante mundo de "Avatar", la ambiciosa película de James Cameron que ostenta el título del filme más taquillero de la historia y que ahora formará parte de un megaproyecto fílmico con cuatro cintas más.

Saldaña confesó que había recibido recientemente un correo electrónico del cineasta afirmando que ya había terminado el quinto libreto y que pronto podría leerlo.

"Estoy que no te lo puedo ni decir, la ansiedad me está matando (...). Siento que todas las que vienen van a ser tan especiales como fue la primera", explicó la artista sobre un rodaje que está previsto que comience a principios de este año.