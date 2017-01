"Los fichajes, del día 20 de enero para delante"

Aparte de advertir de que los fichajes de enero llegarán cerca del cierre del mercado, José Luis Martí remarcó ayer que solo piensa en ganar al Zaragoza, al margen de que se trate de un rival directo y que el siguiente partido sea en casa.

¿Qué tal llega Aitor Sanz?

Es un jugador importante, pero no está al ritmo que debería por haberse pasado varias semanas parado y por haber sido padre hace unas horas. Será difícil contar con él, pero nos lo plantearemos.

¿Estará en el banquillo?

Vamos a verlo. Lo normal es que sea así, pero hay que decidirlo.

Alberto es una solución para el centro y también para sustituir a Carlos. Se ha ido consolidando.

Es un jugador muy importante, sobre todo por el nivel competitivo que demuestra y por cómo contagia al grupo. Cuando está a su nivel, nos ofrece mucho. Lo que deseamos es que pueda mantenerlo y, si puede ser, mejorarlo.

¿Lo ve más para un puesto que para otro en este partido?

Para las dos posiciones. Pero, en un principio, lo normal es que contemos con él en el centro del campo.

¿Y qué ocurre con Crosas? ¿Por qué no está teniendo continuidad?

Porque tiene competencia y los demás juegan bien, como él. El entrenador es quien tiene que decidir y, a lo mejor, se equivoca, pero hago las alineaciones en base a lo que creo y, por desgracia, él no ha salido como titular en las últimas.

¿Germán es el primer candidato a jugar por Carlos Ruiz?

Tenemos varias posibilidades. Siempre comunico las alineaciones a los jugadores una hora y media antes de cada partido. Esa es una de las posibilidades.

¿Choco está listo para ser titular tras reaparecer en Tarragona?

Creo que le falta bastante.

¿A qué se refiere?

Tiene que coger ritmo de competición. Seguramente lo adquirirá en los entrenamientos, exigiéndose a sí mismo como hace siempre; y cuando tenga que competir, tendrá ese ritmo que necesitan todos los futbolistas.

¿También puede ser que esté conforme con el bloque ofensivo?

Nos gustaría generar más ocasiones y hacer más goles. Barajamos las opciones que tenemos y, sobre todo, el momento de forma de cada jugador. A partir de ahí, decidimos lo que creemos que es mejor. Unas veces acertamos y otras nos equivocamos. Pero lo hacemos buscando siempre lo mejor.

¿Qué tipo de partido espera?

Muy disputado, sobre todo por la posesión del balón. Somos dos equipos que alternamos la búsqueda de espacios y la combinación. El Zaragoza es un rival con talento y con mucho poderío en la creación de ocasiones y la búsqueda de la portería. Le está costando más ganar fuera de su estadio, pero será un rival complicadísimo. Habrá que intentar evitar sus transiciones y aprovechar los espacios que se generen.

¿El Zaragoza tiene algo de ventaja por la información que maneja Agné sobre sus exequipo?

Creo que Raúl hizo una labor extraordinaria en el Tenerife. Es lo que me han transmitido desde el club y por parte de los jugadores. Sé que estaban encantadísimos por su manera de trabajar y por cómo se involucró con los chicos, con la entidad y con la sociedad. Pero serán once contra once y cada uno utilizará sus armas. En el plano individual, él podrá conocer las sensaciones de mis jugadores, pero el partido dependerá de aspectos colectivos y de los automatismos que aplicamos.

¿Cómo gestiona la mentalidad del grupo para que no se escapen partidos como el de Tarragona?

Sobre todo, con la personalidad y la ambición de los jugadores. Es algo que tenemos que gestionar en el vestuario. Debemos saber que hay que manejar los partidos y cerrarlos lo antes posible. Pero hay que hacerlo, sobre todo, desde la tranquilidad. Lo que pasa es que cuando jugamos en casa, con el apoyo de la afición, tenemos la ilusión de devolverle su cariño con triunfos. Hay que saber gestionar la presión y la ansiedad por ganar con mucha paciencia, sabiendo que los partidos duran 95 minutos.

¿El Tenerife-Zaragoza podría ser un punto de inflexión, teniendo en cuenta que vienen dos partidos seguidos en casa y el equipo está cerca de la zona de play off?

No hay otra cosa que ganar. Ese es el pensamiento. Cuando acabe la jornada, veremos la clasificación. Si estamos más arriba, será una inyección de moral para todos.

Según las estadísticas, no es fácil sumar seis puntos en dos partidos consecutivos como local.

Pero es una equivocación pensar más allá que no sea el partido con el Zaragoza. No cambio ese discurso, porque creo que es el más efectivo. Hay que centrarse en lo que tengo que hacer en los 95 minutos del partido más cercano. Así tendré más posibilidades.

¿Le gusta repetir como local?

Me gusta jugar el partido que viene; y ganarlo. Ojalá pudiera jugar las 42 jornada en casa, pero eso es inviable. El calendario viene como viene y hay que aceptarlo. Estoy más contento jugando en casa que fuera, porque la afición nos da un plus necesario y nos otorga fuerzas en los minutos finales.

¿Le salen las cuentas a una fecha para el final de la primera vuelta?

Después de 42 jornadas, cada uno está en el puesto que merece. No creo que en toda una temporada uno pueda decir que ha tenido más o menos fortuna. La suerte hay que buscarla y, a día de hoy, estamos donde estamos. Lo que tenemos que hacer es mirar adelante y no ver si se nos escaparon puntos. Hay que pensar en el Zaragoza.

El club sigue sin cerrar fichajes en enero. ¿Hay novedades?

No es el mejor momento para hablar de eso. Pero sí tenemos muy claro que los fichajes que queremos hacer, son del día 20 de enero para delante, porque son jugadores que se quieren decidir mucho más tarde y prefieren tomar una determinación en función del mercado, que está bastante parado.