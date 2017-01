Hernández y Antona se reúnen hoy para analizar la coyuntura

La reunión solicitada la semana pasada por la presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento canario, Patricia Hernández, al líder del PP en las Islas, Asier Antona, que adelantó este periódico, tendrá lugar durante la mañana de hoy, según confirmó ayer en la cadena Ser la exvicepresidenta del Gobierno autónomo y exconsejera del área social y de Empleo.

Hernández admitió la cita y anunció que se desarrollaría durante esta jornada en el Parlamento, "pues yo no me reúno cenando", en alusión a algunas de las recientes citas entre el presidente Clavijo y el propio Antona. No obstante, no concretó en qué sitio de la Cámara, si en el Grupo Socialista, en el del PP o en otra sala, si bien fuentes de la dirección de los populares en las Islas matizaron ayer a El Día que la reunión se desarrollará desde las 10:00 horas.

La cita tiene mucha importancia tras la ruptura del Gobierno canario del pasado 23 de diciembre, pero cobra especial relieve tras el giro dialéctico de Antona de la semana anterior, cuando, por primera vez, se mostró partidario de una moción de censura a CC, aunque siempre que la Presidencia corresponda a su partido y el programa gire en torno a las principales premisas de los conservadores en esta legislatura, como la política fiscal (la rebaja del 7 al 5% del Igic), la económica, de empleo, en el área social y sanidad, así como en turismo y, algo clave, en la ordenación del suelo y eliminación del "entramado legal que frena la inversión".

A priori, el PSOE no contempla ceder la presidencia, pero sí acoge con agrado, al igual que NC y Podemos, la disposición del PP a hablar. Fuentes de los socialistas creen que se podría llegar a un acuerdo programático de mínimos, con la reforma electoral como elemento coincidente, aunque otros son más pesimistas y creen que lo más probable, por trayectoria y cercanía ideológica, es que el PP sostenga un tiempo a CC y, luego, acabe cogobernando.

Fuentes del PP, por su parte, subrayan que todo está abierto y que su búsqueda de la estabilidad no significa necesariamente el rechazo a una censura. Por supuesto, creen clave que se apliquen sus máximas, pero se muestran más flexibles que Antona y consideran que existen muchas posibilidades para los cargos, si bien no descartan ni que CC siga sola hasta 2019.