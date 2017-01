Gustavo Matos se muestra dispuesto a comparecer en el caso Grúas

El parlamentario regional y exconcejal socialista del Ayuntamiento de La Laguna Gustavo Matos aseguró ayer estar dispuesto a comparecer ante los miembros de la comisión de investigación del caso Grúas municipales si finalmente es invitado, tal y como adelantó EL DÍA en su edición del pasado sábado.

Matos se mostró totalmente "dispuesto si así lo considera oportuno la propia comisión", ya que no tiene "ningún inconveniente".

"Me enteré por su periódico -reconoció- de que se me invitaría por parte del grupo que lidera Santiago Pérez, ya que nadie se había puesto en contacto conmigo para tal fin ni oficial ni extraoficialmente. No he recibido ninguna llamada de nadie al respecto, pero estoy dispuesto a someterme a cualquier pregunta que se me quiera hacer al respecto".

¿Qué puede aportar? "Pues fui la primera persona en advertir en un pleno del riesgo de admitir el traspaso de una concesión administrativa de una persona física a una sociedad que había montado el propio adjudicatario, perdiéndose el control de la comisión y se pudieran vender las participaciones de esa sociedad, como ocurrió. Un traspaso encubierto".

"No puedo decir que haya intencionalidad, porque estaría hablando de prevaricación, pero sí una imprudencia", concluyó.