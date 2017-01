Domínguez (PP): "Lo de las colas en la TF-5 es una tomadura de pelo"

El alcalde de Los Realejos, consejero insular y presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, aseguró ayer en la Ser que el asunto de los habituales atascos mañaneros en la autopista del Norte (TF-5) es "una absoluta tomadura de pelo".

A su juicio, "no es de recibo que durante tantos años, dos en lo que va de mandato, no se haya hecho otra cosa que sacar titulares, comunicar una cosa y la contraria, advertir de que eso ya tenía solución, de que eso iba a ser un problema a corto plazo... Y a día de hoy no existe ni siquiera un proyecto, ni una idea clara de lo que se va a hacer".