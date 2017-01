La Junta de Gobierno destituye al gerente de Cultura de Santa Cruz

No fue en la Junta de Gobierno del pasado día 9, la posterior a Navidad y Reyes, como el propio interesado había previsto, sino en la de ayer. Pero el caso es que dos días antes de cumplir nueve meses en el cargo -de facto siete porque empezó en junio- , Jorge Bernárdez López fue cesado como director-gerente del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) de Santa Cruz. El protagonista, con el argumento de que no se le había comunicado oficialmente la decisión, no quiso hacer ayer valoraciones, al igual que declinaron pronunciarse desde el Ayuntamiento de la capital tinerfeña. Pero es "la crónica de una muerte anunciada". Entre otras cosas, por la mala relación existente al parecer entre Bernárdez y el concejal de Cultura, José Carlos Acha. Lo demuestra la fuente documental a la que ha tenido acceso este periódico: un informe del área de Hacienda y Recursos Humanos fechado el pasado 15 de diciembre, dirigido al alcalde, José Manuel Bermúdez, con la intención de mediar entre las partes.

En ese documento se alude a "la pérdida de confianza" del edil en el gerente a causa de un comentario de este sobre posibles "irregularidades" o "anormalidades" en "la forma de gestión". En ese informe de arbitraje se plantea, además, "un cierto conflicto de rol por ambas partes derivado en gran medida de falta de comunicación". Incluso, se hace eco de que el gerente llegó a denunciar "faltas de respeto a la dignidad e integridad profesional" por parte del concejal que, siempre según esta fuente, podrían entenderse como "comportamientos de acoso laboral".

El escrito avala la valía profesional de Bernárdez acreditada "conforme al proceso selectivo por el que fue seleccionado" y también por "las actuaciones que ha desarrollado en este breve plazo de tiempo desde su incorporación y con viento no favorable (fallecimiento de su padre en verano, mudanza de ciudad, etcétera)".

Por último, se desgrana la propuesta al alcalde de seis medidas a adoptar para "la resolución de este grave problema". Entre ellas concertar una reunión, activar un procedimiento oficial de mediación, nuevas fórmulas de comunicación y hasta no hacer coincidir las vacaciones navideñas de ambos implicados "para lograr un cierto enfriamiento de la situación". Sin éxito.

Cabe recordar que el pasado día 3 la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Canarias se hacía eco de un escrito presentado por Jorge Bernárdez en el cual solicitaba "amparo" y un "posicionamiento público" ante su inminente cese por "pérdida de confianza" poco más de siete meses después de haber obtenido el puesto mediante una convocatoria pública "basada en estrictos criterios y méritos técnicos".

Once "personajes" en busca de un puesto

Cual remedo de la famosa obra del dramaturgo italiano Luigi Pirandello -"Seis personajes en busca de autor"-, fueron once los candidatos el año pasado a ocupar el cargo vacante de director gerente del Organismo Autónomo de Cultura (OAC). La Junta de Gobierno acordó el 18 de abril de 2016 nombrar para el puesto a Jorge Bernárdez López. En el currículo constaba su formación como Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, así como Máster en Gestión Cultural por la Universidad de Barcelona (1995), además de una amplia experiencia profesional desarrollada sobre todo en Cataluña, donde residía antes de trasladarse a Santa Cruz. La resolución considera a Bernárdez "la persona más idónea" para ocupar un puesto que conlleva "la dirección, gestión y administración del Organismo; ejercer la dirección inmediata del personal o elaborar el anteproyecto de presupuesto del OAC. Las razones: "la sólida formación económica-administrativa" y su "amplia experiencia en la gestión de áreas relacionadas con la cultura, la música, la danza y el patrimonio". Además de Bernárdez optaron al puesto de gerente Víctor Álamo de la Rosa, Nicolás Barreda de la Molina, Hernán Gómez Pérez, Javier Hernández Valázquez, Alberto Lemus Gorrín, Eva María Padilla Padrón, Marta Isabel Pérez de Guzmán Padrón, Beatriz Rodríguez Pastor, Isabel Schwartz Pérez y Nuria Segovia Martín. En principio, el sistema para sustituir a Jorge Bernárdez deberá ser una nueva convocatoria de concurso público.