La Universidad de Verano de Adeje se promociona en Fitur

La Universidad de Verano de Adeje (UVA) se promocionará en Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra desde hoy en Madrid, con el objetivo de convertirse en parte del paquete turístico de Costa Adeje y captar estudiantes nacionales e internacionales.

La oferta veraniega de la ULL ofrecerá, por primera vez, un curso que se impartirá íntegramente en inglés y que se centrará en el principal motor de la economía canaria, el turismo.

El curso, que llevará el título "Managing the change in tourism: Governance, finance and digital transformation", será dirigido por el profesor Eduardo Parra y tendrá como profesores a referentes mundiales en el sector.

El vicerrector de Universidad y Sociedad, Francisco García, explicó que el objetivo que se ha marcado el centro es avanzar en la internacionalización y captar alumnado de fuera de las Islas, para lo que es imprescindible ofrecer formación en inglés.

Además, para poder tener aprobada la oferta académica en enero, el centro ha tenido que sacar las convocatorias antes de lo habitual. El sistema de cursos cortos y talleres a modo de "píldoras formativas", puesto en marcha el verano pasado, se mantendrá.

García explicó que el ayuntamiento de Adeje quiere negociar con touroperadores para que se incluya "esta oferta de conocimiento" dentro de paquetes turísticos determinados.

La UVA celebra este año su 25 aniversario, un acontecimiento que contará con un amplio catálogo de actividades que aún se está definiendo. De momento, la institución ha planteado invitar a ponentes de prestigio, hacer una retrospectiva de estos 25 años y celebrar una mesa redonda con exrectores para tratar los retos del centro.

Los cursos de este año tratan sobre distintos temas, entre ellos los nuevos populismos, la transparencia y el derecho a la información o el pensamiento computacional como metodología fundamental en la educación.