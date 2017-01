Baltar dice que demostrará a los críticos que no es "un peligro" para la sanidad pública

El consejero regional de Sanidad, José Manuel Baltar, confía en demostrar a sus críticos, como Intersindical Canaria o la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, que le han recibido con temor, que no supone un peligro para la sanidad pública de las islas, como alegan.

Así lo ha manifestado Baltar tras presidir la toma de posesión del nuevo equipo directivo de la Consejería, conformado por el responsable del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez; su secretario general, Abraham Cárdenes; y su director general de Recursos Económicos, Luis Márquez.

Al ser preguntado por las suspicacias que ha suscitado su llegada en esos dos colectivos, que opinan que su nombramiento supone "poner al zorro al cuidado de las gallinas, ya que es vicepresidente de la patronal nacional de la sanidad privada, y de que implica "introducir en la sanidad pública un posible caballo de Troya de la sanidad privada", Baltar ha confiado "acabar convenciéndoles de que se encuentran en un error"

"Yo no soy ninguna amenaza para la salud pública. Todo el mundo debe manifestar lo que piensa al respecto e, insisto, espero poder convencerles de lo contrario", ha referido.

Respecto al rechazo que genera en algunos agentes su procedencia de la sanidad privada, Baltar ha manifestado que "puede entender que suscite suspicacias en gente que no conozca su trayectoria profesional".

"He sido gestor del entorno público durante 16 años y profesor asociado de la universidad muchos años, donde manifestaba mis ideas a muchas generaciones de alumnos. El que me conozca o haya asistido a esos entornos sabrá que los miedos que se tienen no son correctos. Espero poder demostrarlo con mi praxis profesional y mi trabajo diario", ha aseverado.

Respecto a su objetivo de reducir las listas de espera, José Manuel Baltar ha estimado que se puede conseguir con el presupuesto asignado para 2017 a la Consejería de Sanidad, que cuenta con un nuevo equipo directivo cuyo "éxito está garantizado por su valía profesional y su capacidad de trabajo".

"Si no lo viese factible no hubiese asumido el cargo. Garantizo que en un plazo muy corto de tiempo, con un plan de trabajo concreto sobre la mesa, hablaremos de todos los detalles", ha asegurado.

Preguntado por la posibilidad de realizar nuevas contrataciones, como demandan algunas categorías profesionales, para hacer frente a un eventual repunto de la gripe, el consejero ha informado de que "los hospitales están reforzando algunos servicios y han abierto plantas".

"Todo el mundo está buscando las soluciones, esto es algo cíclico y se buscan soluciones paliativas y temporales. Me consta que todos los equipos trabajan en ello. Les reforzaremos en todo lo que precisen para que esa situación punta que estamos pasando y que se prevé que pueda complicarse se pueda resolver de la mejor manera posible", ha afirmado.

Sobre la denuncia que ha hecho hoy Asamblea 7 Islas, que representa a los grupos C, D y E del Servicio Canario de la Salud, de que con el nuevo criterio de contratación que afecta a más de treinta categorías se realizan contratos basura, el consejero ha admitido que aún "no puede confirmar" que esto esté ocurriendo, si bien ha anunciado que se investigará.

Baltar ha añadido que el viernes iniciará una ronda de conversaciones con sindicatos del sector, en la que incorporará a los denunciantes, con los que tratará de verificar "si lo que se traslada a los medios es una realidad".

"Tenemos que investigarlo dentro de la casa porque en este momento no puedo certificar que lo que se manifiesta sea correcto, si bien entiendo que responderá a algo", ha dicho respecto a la supuesta implantación de la contratación por horas para todos los trabajadores (sanitarios y no sanitarios) que estén en las nuevas listas de contratación, tal y como asegura Asamblea 7 Islas.

Preguntado por un altercado entre médicos que provocó, según han asegurado varios afectados, la suspensión de intervenciones oftalmológicas en el Hospital Universitario de Canarias, tal y como publica hoy el "Diario de Avisos", el consejero ha dicho que tiene "la información estricta de que hubo un enfrentamiento".

"No hemos podido ponernos en contacto con las personas implicadas en el hecho denunciado. Cuando lo sepamos, daremos una información pormenorizada. Los responsables del hospital han empezado a investigar la situación que se produjo, porque parece ser que hubo un abandono del servicio, pero no puedo informar de algo que en este momento no me consta", ha referido.