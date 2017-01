PSOE y PP no hablan de censura, pero les preocupa la inestabilidad

Profesionales no gracias Es de vergüenza que tanto PP como PSOE permitan que siga gobernando Coalición Canaria. Yo lo tengo c...

Patricia Hernández, presidenta del grupo parlamentario socialista, y Asier Antona, máximo dirigente del PP en Canarias, coincidieron ayer en su preocupación por la "inestabilidad" de la situación política en las Islas tras la ruptura del pacto de gobierno entre Coalición Canaria y PSOE, pero prefirieron no referirse -al menos públicamente- a la posibilidad de presentar una moción de censura contra Fernando Clavijo.

La exvicepresidenta del Ejecutivo regional y el presidente del Partido Popular se reunieron en el Parlamento para analizar el panorama generado por la expulsión de los socialistas del gobierno. Lo hicieron con cierto secretismo -no se permitieron fotos de su encuentro y Hernández se mostró inicialmente remisa a hacer declaraciones- y a solo dos días del pleno del Parlamento en el que Clavijo deberá explicar los cambios realizados en su ejecutivo.

El primero en comparecer tras la cita fue Antona, quien aseguró que la conversación giró en torno al "diagnóstico de la situación política". A su juicio, en este momento se plantean tres "escenarios" posibles. "El peor", dijo, es seguir como hasta ahora: con un gobierno en minoría. Los otros dos pasan por la intervención del PP: una alianza con CC o un pacto con el PSOE. A estas tres conjeturas añadió una cuarta -porque "en la política canaria nunca se sabe"-, consistente en una recomposición del acuerdo entre nacionalistas y socialistas.

Aunque advirtió de que la situación actual "no se puede prolongar mucho más", Antona no quiso situar un "punto de no retorno", en aras de la flexibilidad de la negociación. Eso sí, insistió en que cualquier acuerdo debe contemplar las "líneas programáticas" de su partido, una exigencia a la que, en varias declaraciones anteriores, ha sumado la de ser el nuevo presidente del Gobierno.

Por su parte, Patricia Hernández exigió de nuevo a Fernando Clavijo que se someta a una moción de confianza y habló de un ejecutivo "débil" e inestable, lo que, en su opinión, está perjudicando la creación de empleo y la materialización de inversiones en la Comunidad Autónoma. La recuperación de la estabilidad es el motivo, expuso, de este encuentro con el PP y de otros que vendrán. Sin embargo, eludió pronunciarse sobre una hipotética moción de censura presentada junto a los populares.

La exvicepresidenta se mostró contraria a que cualquier fórmula para normalizar la situación incluya al propio Clavijo, porque es él quien ha propiciado la inestabilidad, recordó. El jefe del Ejecutivo, señaló, ha "secuestrado el Parlamento" al sustentarse en unos apoyos con los que ya no cuenta.

RTVC transmitirá el pleno

Todos los grupos políticos del Parlamento solicitaron ayer a la presidenta de la institución, Carolina Darias, que reitere ante Radiotelevisión Canaria la petición de que el pleno de la Cámara en el que Fernando Clavijo explicará los cambios en el gobierno sea retransmitido por el ente. Poco después, la dirección de RTVC comunicó que accedía a la solicitud. El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, cuestionó a través de un comunicado al presidente del Consejo Rector, Santiago Negrín, por "resistirse primero y verse forzado después".