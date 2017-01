Mariano Rajoy y las CCAA pactan una nueva financiación

El Gobierno y las comunidades sellaron ayer en la VI Conferencia de Presidentes una decena de pactos, uno para negociar ya un nuevo sistema de financiación, aunque ha habido muchas fricciones a cuenta de la armonización fiscal y quejas de las autonomías socialistas por lo que consideran “dumping” de Madrid.

No fue tan plácida como se esperaba esta edición de la cumbre autonómica –que ahora se ha reglamentado para que haya una al año–, la segunda con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, a la que se llegaba con diez acuerdos prácticamente cerrados sobre la mesa.

Unos acuerdos que han quedado un poco eclipsados por los recelos de varias comunidades –y no solo socialistas– por las diferencias en el modelo fiscal entre territorios, con Madrid en el foco de la polémica, ya que algunas autonomías la acusan casi de hacer “dumping”, es decir, competencia desleal, con su menor presión fiscal sobre los contribuyentes.

Y es que el alto grado de consenso en temas como Europa, la educación, la violencia machista o el reto demográfico no ha evitado los roces en este, que se erigió como el más peliagudo de la Conferencia y que amenaza con convertirse en uno de los principales escollos a superar en la futura negociación de la financiación autonómica.

Desde primera hora de la mañana, un tuit del PP de Madrid se había encargado de caldear el gélido ambiente casi polar con el que se han encontrado en Madrid Rajoy, el rey, los presidentes autonómicos –todos excepto Cataluña y País Vasco– y los de Ceuta y Melilla.

En la cuenta del PP madrileño se colgó una imagen de la foto de familia en la que posaron todos los asistentes, en la que se veía a la presidenta andaluza, Susana Díaz, con semblante serio, y a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, sonriente detrás de ella. “Cuando disfrutas de tu trabajo y cuando no”, decía el pie de foto, lo que provocó el malestar en la delegación andaluza.

Fue precisamente Susana Díaz la primera en reclamar que en el nuevo modelo de financiación se ponga “un tope máximo y un tope mínimo” en impuestos cedidos a las autonomías, como el de Patrimonio y el de Sucesiones, propuesta a la que se han ido sumando otros “barones” socialistas” como Javier Fernández o Guillermo Fernández Vara.

Y otro que también regañó a Cifuentes fue el cántabro Miguel Ángel Revilla, aunque, según contó luego él mismo, acabaron el encuentro en buenos términos.

Incluso a presidentes de comunidades gobernadas por el PP como el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, o Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no les disgustan los topes impositivos, pero entre las filas socialistas hay quien no los ve con tan buenos ojos, como la balear, Francina Armengol, una de las pocas aliadas de Cifuentes en este asunto, junto con el murciano, Pedro Antonio Sánchez.

Cifuentes defendió a capa y espada las bondades del modelo madrileño y consideró que la armonización fiscal sería un “retroceso” para la economía de la región.

Sea como sea, las quejas no cayeron en saco roto y al menos se pactó evaluar la gestión de los tributos cedidos para favorecer la armonización fiscal. Otra cosa será si eso influye o no en el modelo que se decida.

El acuerdo sobre financiación autonómica ha llevado su tiempo y lo que se cerró es que el nuevo sistema esté listo antes de que acabe 2017. Para ello, en un mes se constituirá una comisión con representantes de cada comunidad.

Se tendrá además en cuenta el coste efectivo de los servicios públicos y no solo la población y, en este último caso, se valorará el envejecimiento, la dispersión o la ruralidad del territorio.

Además, las autonomías socialistas han avisado de que no admitirán ni el principio de ordinalidad ni pactos bilaterales con nadie, en un claro aviso a navegantes para comunidades como Cataluña, cuyo presidente, Carles Puigdemont, no acudió a esta reunión, como tampoco lo ha hecho el lehendakari, Íñigo Urkullu.

En la rueda de prensa del final de la reunión, Rajoy señaló que en el debate de financiación no caben imposiciones ni mayorías de unos y otros, sino que se requiere un acuerdo con las comunidades y también en el Parlamento.

Ante ese horizonte, pidió a los presidentes autonómicos que hagan “un esfuerzo de entendimiento”, y garantizó que también lo hará el Gobierno central, al tiempo que dejó claro que habrá un nuevo modelo, aunque Cataluña no participe en su negociación.

Dentro de la reunión, a puerta cerrada, advirtió a los presidentes autonómicos de que los niveles de recaudación actuales no son los de antes de la crisis y, de hecho, hay 20.000 millones de euros menos que entonces.

Al margen de la financiación hubo más acuerdos, algunos de calado político, como el relativo a la unidad de mercado, justo en medio del órdago independentista catalán.

El estudio sobre la ley de dependencia y una pieza separada de sanidad en la financiación son otros de los pactos rubricados, que incluyen asimismo la posibilidad de que cada autonomía negocie con Hacienda poder convocar una oferta pública de empleo en educación, sanidad y servicios sociales por encima de la tasa de reposición.

La presidenta andaluza, Susana Díaz, se mostró satisfecha de los resultados de la VI Conferencia de Presidentes, especialmente del compromiso sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y de que se vaya a evaluar la gestión de los tributos cedidos para favorecer, en su caso, la armonización fiscal.

“Se trata de conocer cuál es la media de los tramos autonómicos de los impuestos cedidos y eso tiene que ir ligado al nuevo modelo de financiación autonómica”, dijo en rueda de prensa, en la que se mostró convencida de que el informe que se elabore al respecto va a condicionar, o al menos “influir”, sobre el nuevo sistema de financiación porque “hay una voluntad mayoritaria de que eso se produzca”, ha asegurado.

“La armonización fiscal es la garantía de que no se produzcan paraísos fiscales ni tampoco ‘dumping’; se hizo con el IRPF, que tiene el tramo trazado por arriba y por debajo”, recordó Díaz, que preguntada si cree que en comunidades como la madrileña se favorecen los “paraísos fiscales”, aseguró que no quiere “señalar a nadie”.

“La mayoría de los presidentes compartimos un modelo tributario progresivo”, sostuvo la presidenta andaluza, que se mostró sorprendida por la reacción “tan a la defensiva” que tuvo, en su opinión, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, se mostró satisfecho del resultado de la Conferencia de Presidentes al considerar que la despoblación se ha asumido como un problema de Estado y un fenómeno decisivo para el futuro del país.

“Hoy ya podemos decir que la cuestión demográfica, que ya era un problema de Estado, ahora se ha asumido como un problema de Estado”, destacó Javier Fernández en una rueda de prensa al término de la cumbre autonómica.