El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, consideró “positivas” las conclusiones de la Conferencia de Presidentes celebrada ayer, aunque insistió en la necesidad de “definir” el Estado de Bienestar para luego poder financiarlo.

“Todos concluimos que es un instrumento para financiar algo y ese algo es el Estado de Bienestar”, señaló el presidente canario en rueda de prensa al término de la Conferencia que, ha recalcado, su gobierno llevaba meses demandando.

Clavijo resaltó que Canarias tiene un régimen específico, el Régimen Económico y Fiscal (REF), “que no se debe utilizar para financiar los servicios públicos más sustanciales”, ya que su objetivo es compensar la lejanía y la insularidad.

Respecto a los acuerdos alcanzados en la reunión, Clavijo se mostró satisfecho y señaló que él ha contribuido de manera “solidaria” y “constructiva” a salvar las diferencias entre las distintas comunidades con “diálogo”.

Clavijo celebró, por tanto, el tono “cordial” con el que se desarrolló la Conferencia de Presidentes, que catalogó como el comienzo “de las buenas formas para hacer las cosas”, ya que se creó una comisión de seguimiento que propiciará el contacto entre las comunidades.

El presidente canario destacó la constitución de la comisión de financiación autonómica, en la que espera que se contribuya con una “visión global”, y se trate especialmente la definición del Estado de Bienestar y la forma de la que se hará “sostenible” con los recursos que cuentan las autonomías.

Se refirió a la financiación autonómica como “un chaleco salvavidas” que les ha permitido “mantener la cohesión” del Estado de Bienestar, y por ello señaló como el principal reto de este año definir cuáles son exactamente esos servicios esenciales.

Para Clavijo, las pensiones deberán ir unidas a los servicios públicos esenciales, como son la sanidad o la educación.

Preguntado sobre la discrepancia que tuvo lugar respecto al punto de la armonización fiscal, Clavijo optó por defender una “cantidad homogénea” para todas las autonomías, algo que no recoge el actual sistema de financiación.

“Si a Canarias le quitan la capacidad de poder estar un poco diferenciada, con los costes de insularidad y lejanía, difícilmente vamos a ser atractivos para que vengan algunas empresas”, afirmó, descartando que el REF sea puesto a debate como la armonización fiscal.

Clavijo destacó su intención de cumplir con la premisa de tener las primeras conclusiones de la reforma del modelo de financiación cuanto antes, aunque recalcó que primero las comunidades deben alcanzar un consenso, ya que “no se puede definir un sistema que rompa la unidad de España”, manifestó.

Insistió en que la comisión de seguimiento encargada de tratar los acuerdos de la Conferencia de Presidentes es el mejor espacio “para hacer las cosas bien”, ya que contará con “menos ideologías”.

“Hoy se ha puesto un granito de arena para hacer las cosas bien”, concluyó.

Clavijo apostó por una reflexión conjunta “y plantearnos las cosas de forma distinta”. “No seamos ingenuos”, dijo, “y no esperemos que haciendo exactamente lo mismo, logremos resultados diferentes”.