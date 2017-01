Felipe Ramos: "¿Moción de censura? Es un momento importante de mandato"

Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria (IUC), se mostró ayer satisfecho del trabajo que están realizando sus dos concejales en Los Llanos de Aridane, afirmando que "hacen una oposición exigente y coherente", pero al ser cuestionado directamente por la estrategia del grupo municipal en lo que resta de legislatura, señaló al edil Felipe Ramos (y por extensión a su compañera Mariela Rodríguez) como la persona con libertad para la toma de decisiones.

A propósito, Ramos señaló a EL DÍA que estar en la oposición "es revisable", ya que "tenemos en cuenta las políticas que desarrolla el Partido Popular a lo largo de la legislatura, sabiendo que está en minoría y que tiene que llegar a acuerdos con otras formaciones políticas". Hizo hincapié en que en la constitución de la corporación "optamos por votarnos a nosotros mismos y de forma indirecta permitir que el PP gobernara en solitario, pero es una situación que puede cambiar a lo largo del mandato".

El portavoz de IUC dejó claro que "no hay ningún acuerdo ni ningún condicionante para que Izquierda Unida en un momento dado no pueda llegar a un acuerdo político con Coalición Canaria y el Partido Socialista y se pueda presentar una moción de censura y propiciar un cambio de gobierno en Los Llanos de Aridane".

"No hay acuerdos ni nada por el estilo de que tengamos que seguir hasta final de la legislatura en la oposición -reiteró Ramos con la misma línea argumental-. Depende de las políticas que desarrolle el Partido Popular. Si van en contra de los principios y del programa electoral de Izquierda Unida, y que consideremos que sea lesivo para la ciudadanía, habrá que tomar una decisión y plantear otro tipo de escenario".

El edil de IUC cree que estar en minoría ha sido clave para que el PP "no haya podido desarrollar parte de su ideario conservador a nivel municipal". Dio incluso un paso más lejos, para advertir de que "ahora estamos en un momento importante, con la negociación de los presupuestos y con otras cuestiones de fondo con las que discrepamos, como, por ejemplo, la contratación de una empresa externa para asesorar en materia de recaudación o situaciones que tienen que ver con el reparto de los dineros públicos en materia de subvenciones, que nos parece importante. Ahí se confrontan los modelos políticos de unos y de otros". "Es un momento importante en la legislatura (mandato) de cara a tomar una determinación en el sentido de permitir un gobierno en minoría u optar por otras fórmulas", avisó.

Felipe Ramos dejó claro que lo que está "completamente descartado" es un acuerdo de gobierno con el Partido Popular: "Lo dejamos claro desde la segunda reunión que tuvimos con ellos. Nosotros no vamos a formar parte en ningún momento de un gobierno liderado por el PP".

IUC no perdona a Ermetes y le pide el acta de edil

No hay vuelta atrás. Izquierda Unida Canaria no perdonará a Antonio Ermetes, concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, y en una reunión programada para ayer por la tarde estaba previsto que le solicitaran la entrega de su acta, a raíz de los planteamientos "machistas y discriminatorios" que divulgó en un artículo de opinión. El coordinador de IUC, Ramón Trujillo, dejó claro que Ermetes "es una persona honesta y honrada", pero "se ha equivocado en planteamientos básicos para Izquierda Unida", como es la lucha feminista, por lo que "debe entregar el acta de concejal". Trujillo es consciente de que una parte importante del comité local de IUC en la capital palmera, al menos aquellos que más años llevan en esta formación, son partidarios de reconducir la situación y permitir que Ermetes siga en el partido. "Hay una izquierda tradicional y otra que no lo es tanto; habrá quienes opinen una cosa y otros otra", dijo Trujillo.