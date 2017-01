Inversión de 217.000 euros para reabrir una parte de Las Mesas

Una inversión de 217.000 euros permitirá reabrir, a lo largo de este año, al menos una parte del parque de Las Mesas, en Santa Cruz, un área recreativa que desde 2009 arrastra distintos problemas que han derivado en un serio deterioro.

"El parque de Las Mesas es un proyecto muy grande que requeriría, para su puesta a disposición completa, una inversión muy importante. Por eso vamos a definir fases, para poder poner en servicio algunas actuaciones durante este año", explicó el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, en la rueda de prensa en la que, junto al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, desglosó las inversiones que la Corporación insular y el ayuntamiento realizarán en la capital a lo largo de 2017.

En total, serán 23,8 millones de euros, en un conjunto de actuaciones que, a su juicio, potenciarán el empleo, el bienestar social y los barrios. Algunas de ellas serán cofinanciadas con cargo al controvertido Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

En el distrito Suroeste, Alonso hizo hincapié en los 6,1 millones que recibirá el Parque Científico y Tecnológico de Cuevas Blancas, "que permitirá la creación de un nicho de empleo cualificado", o en la estrategia de desarrollo DUSI, que beneficiará a Barranco Grande, La Gallega, El Sobradillo y Tíncer.

En este sentido, y cuestionados por la demanda vecinal para que se tenga en cuenta a parados de esta parte del municipio, el alcalde reconoció que aunque le gustaría que todas las obras, inversiones y servicios públicos que se hacen en Santa Cruz fueran destinados a los parados de la capital, "desgraciadamente" eso no lo permite la ley. No obstante, reconoció que existe "un cierto compromiso" del Cabildo de tener en cuenta a los desempleados de la zona y de activar los procedimientos de formación previos necesarios para que puedan acceder en las mismas condiciones que el resto de parados.

"Ya estamos gestionando bolsas de empleo, y aunque las contratas son libres de seleccionar a su personal, el interés del Cabildo y del consistorio es que Ferrovial gestione esa bolsa de empleo", añadió Carlos Alonso.

Por otra parte, en el campo social, el presidente insular valoró los 1,3 millones que se destinarán al "nuevo" Hospital Febles Campos y los 500.000 euros para el CAM de La Cuesta, más otros 500.000 euros para la rehabilitación de las viviendas de La Candelaria.

En aguas y saneamiento, destacó la inversión de 400.000 euros para los colectores principales del municipio, y 2,2 millones para la canalización del barranco del Hierro. En cuanto a las carreteras, el presidente del Cabildo presentó inversiones por más de 500.000 euros -TF-272, TF-256, TF-180 y TF-29, entre otras-, mientras que en deportes la partida será de 1,5 millones.

Entre los grandes proyectos, el presidente destacó la remodelación de la plaza de España, con un millón de euros, y la reforma del Recinto Ferial, donde se invertirán 2,5 millones para adaptar la infraestructura al turismo de congresos.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, confirmó ayer que se ha llegado a un acuerdo con la empresa Sacyr para que culmine las obras de encauzamiento del barranco de El Cercado, en San Andrés, paradas desde hace unos meses por discrepancias entre la citada empresa y la Corporación insular.

"Ellos van a completar la obra en los términos en los que fue licitada y, adicionalmente, ayuntamiento y Cabildo vamos a licitar unas obras complementarias para tratar de resolver los problemas de aguas pluviales de ese ámbito", precisó el presidente insular.

Alonso recordó que esta actuación no estaba prevista en la obra inicial, que buscaba la mejora del cauce. "Hablamos de aguas pluviales fuera de la vertiente, y también mejorar la urbanización, el entronque entre la obra de El Cercado y el ámbito urbano en el entorno del Castillo de San Andrés", añadió.

Para finalizar los trabajos en curso y esta obra se ha destinado una partida de unos 800.000 euros, precisó Carlos Alonso.

"Eso mejora definitivamente la recogida de las aguas de lluvia que afectan al casco de San Andrés; las aguas que vienen de la ladera, que pasan por las calles y que llegan a la zona de El Castillo", recalcó el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez.

"Esa obra es fundamental para terminar con los problemas de aguas que tiene San Andrés", sentenció.

Tranvía por Los Majuelos

Acuerdo con Sacyr para acabar El Cercado



El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, admitió ayer que la ampliación de la Línea 2 del tranvía hasta La Gallega se va a retrasar, pero dejó claro que "si se hace el tranvía se hace por Los Majuelos". Alonso indicó que no le va a pedir al ayuntamiento que "haga algo que no quiera o no pueda hacer", y pidió la misma reciprocidad para el Cabildo. "La única alternativa viable es que el trazado pase por Los Majuelos", remarcó. En ese sentido, hizo mención al informe de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz, que dice que el trazado es "compatible" con el PGO, pero requiere de una "modificación" del plan territorial del sistema tranviario del área metropolitana. Al respecto, señaló que el Cabildo va a trabajar en esa opción y, probablemente, a través de la futura Ley del Suelo, que agiliza los proyectos de interés estratégico. "El proyecto no está paralizado, seguimos tramitando y cumpliendo objetivos", advirtió. El alcalde de Santa Cruz, por su parte, comentó que en los grupos políticos municipales "hay de todo", si bien la "mayoría" es partidaria de que no se haga la ampliación o que pase por las Hespérides.