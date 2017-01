La Asociación de Gestores se desmarca del cese del gerente del OAD

"No tenemos más datos que el anuncio del cese y esta persona no se ha vuelto a poner en contacto con nosotros. Por ello no podemos hacer un posicionamiento público". Así se manifestaron ayer desde la junta directiva de la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Canarias en relación con la destitución del director-gerente del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz, Jorge Bernárdez, determinada el pasado lunes por la Junta de Gobierno de la ciudad.

La posición del colectivo -constituido en noviembre de 2011 y formado por más de un centenar de integrantes de las siete islas- fue mucho menos beligerante, ahora que se ha consumado el cese, que cuando el pasado día 3 emitieron una nota en la que se posicionaba claramente a favor de Bernárdez. Este había buscado "amparo" y ese "posicionamiento público" de la Asociación ante la inminencia del cese por "pérdida de confianza".

Tampoco ayer hubo declaraciones oficiales desde el Ayuntamiento de Santa Cruz. No quisieron manifestarse ni el alcalde, José Manuel Bermúdez, ni el concejal, José Carlos Acha. Pero sí se conocen algunos datos nuevos.

Por ejemplo, que en la semana transcurrida entre la Junta de Gobierno del día 9 y la del pasado lunes hubo debate sobre si llegar a un acuerdo con el interesado y que se produjera una dimisión o, por contra, destituirlo. Al final se impuso este último criterio.

Las fuentes consultadas desvelan las "desavenencias" entre concejal y gerente. No se ponen con claridad a favor ni de uno ni de otro aunque hay cosas en e debe y el haber de cada parte durante la relación mantenida los últimos nueve meses. Acha, como parece lógico, hubiera preferido elegir un hombre "de confianza" para el cargo y no alguien salido del proceso de concurso selectivo llevado a cabo.

Lo que sí es seguro es el sistema por el cual se decidirá al sustituto de Bernárdez. Será un nuevo concurso público, lo cual dilatará el nombramiento, pero ofrece "todas las garantías para la mejor dirección del Organismo Autónomo de Cultura", según valoran fuentes municipales.