Clavijo busca el apoyo de PP y ASG y el PSOE amenaza con la censura

Fernando Clavijo no está tan solo. El pleno que el Parlamento celebró ayer para que el presidente del Gobierno ofreciera su versión sobre la destitución de los consejeros del PSOE finalizó con la sensación de que hay dos grupos -Partido Popular y Agrupación Socialista Gomera- dispuestos a sostener al Ejecutivo de Coalición Canaria en minoría si se dan una serie de condiciones, y quién sabe si a entrar en él.

Casimiro Curbelo, líder de ASG, no dio lugar a la duda y anunció que proporcionará a Clavijo un apoyo que, en realidad, le lleva brindando desde el inicio de la legislatura. "Este gobierno está en minoría por defender a los que menos tienen. No apoyamos al Ejecutivo, sino el espíritu solidario que lo alienta", señaló.

En cambio, la portavoz del PP, María Australia Navarro, envió mensajes contradictorios. Por un lado, descartó "apuntalar" al "débil" gobierno de CC, aunque también sumarse a operaciones de "castigo". Por otro, puso condiciones -bajada del IGIC, plan contra las listas de espera, inversiones públicas...- a un hipotético respaldo al Ejecutivo. Eso sí, advirtió de que Clavijo no puede hacer las cosas "solo ni a su manera". "La fórmula de CC termina oficialmente hoy", sentenció.

El presidente no dudó en recoger el guante y aceptó "gustosamente" la "tarea" encargada por Curbelo -que había demandado, entre otras, medidas para fomentar el bilingüismo y evitar la emigración juvenil- y Navarro. "Hay 33 diputados dispuestos a trabajar con lealtad hacia los ciudadanos. Es un buen comienzo para un gobierno en minoría", celebró.

Los socialistas, socios de CC hasta hace menos de un mes, han asumido su nuevo papel de oposición, y no solo por su nueva ubicación en el hemiciclo, en los asientos situados frente a los miembros del gobierno. No fue Patricia Hernández, exvicepresidenta del ejecutivo y presidenta del grupo parlamentario, la que se encargó de defender la posición de su formación, sino el portavoz, Iñaki Lavandera, que exigió una vez más a Clavijo-la primera en sede parlamentaria- que se someta a una moción de confianza, nuevamente sin éxito. "Si no es así, invitaremos a las fuerzas políticas que le han dado la espalda, que son todas, a hablar", dijo Lavandera, para el que la sociedad canaria "pide a gritos" un cambio de gobierno.

Los puentes entre el PSOE y Clavijo parecen rotos. Los socialistas lo acusaron de "incumplir en todo" y lo describieron como "el presidente más debilitado de la historia autonómica", "incapaz de ofrecer credibilidad y de reunir apoyos". El jefe del Ejecutivo reprochó a sus antiguos socios su "rencor", sus "burdas mentiras" y sus "incoherentes explicaciones".

Uno y otros expusieron visiones opuestas de la ruptura del pacto. Fernando Clavijo justificó la destitución de los consejeros del PSOE en su "dejación de funciones" al abandonar dos veces -y sin expresar discrepancias previas, aseguró- las reuniones del Consejo de Gobierno donde se abordaba el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). "Venían con la decisión tomada y querían forzar su salida", opinó el presidente, para quien el Fdcan ha sido "una excusa". A juicio de Lavandera, en cambio, ha sido el dirigente nacionalista el que tenía "el objetivo de echar al PSOE", mientras que los consejeros socialistas se marcharon del Consejo "para no ser cómplices de un reparto sin criterios y arbitrario, una injusticia y una ilegalidad".

El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, recurrió a la ironía desde el inicio. "Saludo a los consejeros interinos de un gobierno en precario", dijo, en referencia a lo que considera una inminente entrada del PP en el Ejecutivo. Los escasos apoyos parlamentarios de Clavijo -que, según NC, "representa la confrontación, el pleitismo y el insularismo"- convierten a este, en su opinión, en un "presidente casi en funciones". "Usted ocupará la presidencia, pero si no consigue la mayoría no será el presidente, sino el señor Clavijo", argumentó Rodríguez, quien recordó que CC y ASG obtuvieron 170.000 votos y los otros cuatro alcanzaron los 675.000.

Noemí Santana, de Podemos, adelantó su disposición a fraguar un acuerdo para "echar a Coalición Canaria", que es "el anhelo del pueblo". La tarea, no obstante, se antoja complicada: Santana admitió luego, en declaraciones recogidas por Efe, que su grupo no apoyará un gobierno del que forme parte el PP. La jefa de filas de la formación morada coincidió en que Fernando Clavijo debe someterse a una cuestión de confianza. Respecto a una moción de censura comandada por los socialistas, Santana aclaró que tiene que reunir tres condiciones: un REF que no esté "al servicio de los poderosos", la reforma del Estatuto de Autonomía y el sistema electoral y la paralización de la Ley del Suelo.

La "humildad" y el "deseo de alcanzar acuerdos" presidirán la acción de gobierno de CC, según José Miguel Ruano, portavoz de los nacionalistas, que reprochó a Lavandera su "despecho", a Santana su "resentimiento" y a Rodríguez su "discurso cáustico", que "hace imposible llegar a acuerdos". En cuanto al PP, agradeció su "disposición a lograr la estabilidad", algo que, en su opinión, reclama la sociedad del Archipiélago.

Fernando Clavijo

frases

Casimiro Curbelo (ASG). Este gobierno está en minoría por defender los intereses de los que menos tienen.

Román Rodríguez (NC). Si no consigue la mayoría suficiente, usted no será el presidente, sino solo el señor Clavijo.

Noemí Santana (Podemos). Echar a Coalición Canaria es el anhelo del pueblo canario. Ha superado usted las expectativas más negativas.

Australia Navarro (PP). Es usted un náufrago que suplica que lo rescaten. No lo apuntalaremos ni participaremos en operaciones de castigo.

Iñaki Lavandera (PSOE). Se ha quedado solo porque ha hecho todo lo posible por romper el pacto. Su objetivo era echarnos.

José M. Ruano (CC-PNC). Agradezco al PP su disposición a lograr estabilidad. La gente nos pide acuerdos.