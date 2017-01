Morera: "Clavijo propuso retirar el tratamiento para la hepatitis C"

Jesús Morera aseguró ayer que Fernando Clavijo le propuso dejar de financiar los tratamientos para la hepatitis C. Las afirmaciones del exconsejero de Sanidad socialista, recogidas por El Día TV, se produjeron al finalizar el pleno del Parlamento de Canarias en el que el presidente del Gobierno ofreció explicaciones sobre la destitución de los consejeros socialistas. Con ellas, Morera se encargó de ratificar lo expresado poco antes en la Cámara por el portavoz del PSOE, Iñaki Lavandera, cuya intervención en este sentido fue contestada con dureza por Clavijo. "Es falso. No le tolero que mienta", clamó.

El hasta diciembre responsable de las políticas sanitarias de la Comunidad Autónoma fue muy preciso en su relato. "El presidente me lo dijo el 26 de julio exactamente -esas cosas se quedan grabadas- dentro de las conversaciones que tuve con él para explicarle los desajustes presupuestarios que teníamos". Según Morera, cuando expuso el gasto que se hacía en tratamientos para la hepatitis C, el jefe del Ejecutivo preguntó "si no podíamos dejar de pagar eso".

"Le dije, lo recuerdo perfectamente, que eso era una locura, y que además había dos políticos encausados por lo penal en Galicia por dar fármacos a unos pacientes sí y a otros no. El presidente me respondió que de casa se venía lloradito", remató.

En declaraciones recogidas por Efe, la exvicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, se sumó a estas acusaciones e indicó que es "absolutamente cierto" que, en al menos dos ocasiones, se pidió la retirada del tratamiento de la hepatitis.

Jesús Morera asistió ayer al pleno del Parlamento desde la tribuna de los invitados, donde tuvo que escuchar numerosas alusiones a su gestión, entre ellas las referidas al crecimiento de las listas de espera en cerca de 8.000 pacientes. En este sentido, recordó que durante su etapa de diputado en la oposición renunció a usar estos datos como "arma arrojadiza en política", pero que ahora Fernando Clavijo "ha vuelto a utilizarlas en cuanto ha podido y, además, de forma torticera".

Según el exconsejero, las cifras citadas ayer en la Cámara -publicadas por La Provincia- carecen de algunos datos, como el descenso de los registros de pruebas diagnósticas. "Ahí hemos reducido las listas en 25.000 personas. Hemos hecho un esfuerzo sacando dinero de la concertada y poniéndolo en la pública y haciendo planes los fines de semana. Esto no se ha contado", argumentó.

Morera describió a su sucesor, José Manuel Baltar, como "una persona capacitada", pero advirtió de que tendrá que "hacer un esfuerzo para que su nombramiento no parezca un intento de favorecer la privatización y la concertación".