"No es fácil, pero sí bueno para Canarias un pacto PSOE-PP"

El pabellón canario de la Feria Turística de Madrid (Fitur) bulle cada año con este sector clave, pero en esta edición la actualidad política isleña también se palpa y filtra en conversaciones varias. El presidente de la gestora del PSC, José Miguel Rodríguez Fraga, se moja cada vez más y admite a El Día que, al menos él, está por un pacto con el PP.

Domínguez quiere un pacto con el PSOE y le consta que usted también y otros en el PP y PSC, pero no sabe qué pasa: ¿es por Ferraz?

No, pero las cosas hay que hacerlas con tranquilidad y esa es una opción abierta que exploramos.

¿Están dispuestos a que Asier Antona (PP) sea el presidente?

No, hay que sentarse a hablar; es que no hemos hablado...

El martes se vieron Hernández y Antona: ¿no aprovecharon?

Pero Patricia es presidenta del Grupo y esa decisión le toca a la Gestora y un pacto, a la Federal. Abrimos vías, hay conversaciones...

¿Se han visto ya más veces?

No, debo reunirme tras el jueves (ayer), pues hay un punto de inflexión con la comparecencia de Clavijo. Con el cambio del PP, sin duda me reuniré la semana próxima, pues me iré de aquí el sábado.

Con Asier...

Sí, sí, con Asier.

¿Y le planteará qué?

Vamos a hablar. Él ha hecho una propuesta, está claro que se configura un escenario donde Clavijo no tiene apoyos y hay alternativas, pues estamos todos por el cambio; eso parece claro. El elemento aglutinador es la voluntad de cambio, y creo que es bueno.

¿El PSOE, con 15 diputados, cedería la Presidencia al PP, con 12?

Eso no te lo voy a decir. Hay que hablar de todo y todo está abierto.

¿Hay opciones de acuerdos con la Ley del Suelo, política fiscal, económica..., que es lo que él exige?

Esa no es una buena posición para arrancar una negociación, que lo sensato y prudente es no hacerlas en los medios. Vamos a verlo; se puede hablar de todo y, después, acordar cosas. Un buen escenario no es plantear un montón de cosas y que son irrenunciables, porque, entonces, no hay negociación.

¿Y cómo ve lo de retomar el pacto con CC, no con Patricia, que defienden en parte de CC y PSOE?

Eso son "regarambambas" que se montan en situaciones como estas, en las que las opciones están todas abiertas. No me pronunciaré. Me reuniré con la gestora, hablaremos y veremos. El escenario es ahora tan dinámico y movible que debemos hablar mucho y dentro del partido también, pues no vamos a forzar ninguna situación.

Pero, ¿cómo ve usted esa opción, más que nada porque hay 4 cabildos y 29 ayuntamientos?

Tendré que analizarlo, pero no será una decisión solo mía. Hablaremos entre nosotros primero, tenemos que aclararnos como partido y, después, elegir la opción que sea: ir a la oposición, o con este, el otro... pero con seriedad, rigor y garantías de que es bueno para las Islas.

¿Ha quedado Hernández debilitada para la Secretaría, como reconocen muchos que la apoyaban?

Vamos a ver: Patricia es nuestra candidata al Gobierno...

¿Y a la Secretaría...?

Eso ya lo decidirá ella. No se ha convocado el congreso...

Si ella obstaculiza el "repacto II" con CC, ¿la reubican: el Senado?

Lo que no hará el PSOE es aceptar que alguien le diga quién preside o es nuestro candidato.

Tras 30 años de gobiernos de CC, ATI, API... ¿apoya a los que creen que es el momento de pactar con el PP y "airear" un poco Canarias?

Eso sería bueno. No es fácil, pero sí bueno para Canarias que pactemos con el PP, y hay un elemento común ahora: una gran mayoría por el cambio. ¿Cómo se hace? Eso es lo que tenemos que discutir si estamos por ello en serio. Si jugamos a estrategias de entretener, alargar, buscar otros caminos... ahí nosotros no estaremos.

¿Y no cree que, por historia y cercanía, lo lógico es uno CC-PP?

Por eso digo que, si alguien juega a esas estrategias, complejas y de intriga, no estaremos en eso...

¿Hay trabas en Ferraz con el PP por desconocer la situación, con Podemos dispuesto a abstenerse?

No, pero sí hay una situación compleja en Canarias y Madrid, y nosotros somos un partido de corte nacional, aunque sin complejos.

No tienen libertad de acción...

Sí, pero es una estructura federal y nos debemos también a eso.

Si apoyan el presupuesto estatal, ¿se facilitaría lo de PP-PSC?

En principio, el planteamiento es no apoyar los presupuestos...

Como lo fue no apoyar a Rajoy...

Bueno, en la política, como en la vida, las circunstancias cambian, y a veces uno no hace lo que le gustaría, sino lo menos malo o lo que conviene en cierto momento.