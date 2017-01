La cara sombría del sueño americano

"C allback" llega a la cartelera española tras un exitoso paso por su periplo festivalero. Tras obtener la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga a la Mejor Película (junto a las biznagas al mejor actor y mejor guion), se alzó con el Premio del Jurado en el Brussels Film Festival (Premio del Jurado), Premio al Mejor Guion en el Festival de Cine Español de Toulouse y Premio al Mejor Guion en el Festival de Cine Español de Marsella.

Está protagonizada por el chileno Martín Bacigalupo, que ya lleva cerca de una década en Nueva York trabajando como actor. En ese lapso de tiempo, Bacigalupo ha experimentado en su propia piel las dificultades a las que se enfrenta cualquier extranjero que emprende de cero una carrera como actor en Estados Unidos. Su experiencia ha sido crucial para tejer la historia de "Callback", junto a Carles Torras. La película se centra en un personaje desequilibrado que está obsesionado con el "American Way of Life", y así muestra el reverso tenebroso de ese estilo de vida americano.

Lo que interesa de la trama de "Callback" no es a dónde llega el personaje sino el viaje cinematográfico del espectador a través de un personaje que difícilmente va a poder olvidar. Concita la atención la cotidianidad con la que asume la violencia, por eso los estallidos de violencia en la película no duran más de veinte segundos, que es como pasa en la vida real, de forma inesperada, seca y contundente. A Carles Torras no le interesa mostrar el sufrimiento de la víctima como en "Henry: retrato de un asesino", "Ocurrió cerca de su casa" o "Funny Games". Lo que le interesa es la psicología del personaje, lo que le pasa por su cabeza.

Si algo sobresale en "Callback" (título que alude a la segunda llamada que le hacen a un actor en un casting) es la interpretación de Martin Bacigalupo, muy contenido, alejada de la interpretación explosiva de Robert de Niro en "Taxi Driver", filme referente protagonizado por otro personaje alienado. Otro de los aspectos reseñables del filme es que ofrece una visión disímil de Nueva York. Coincide con "London River" en mostrar un Nueva York inhóspito. Si en el filme de Rachid Bouchareb se podía observar un cementerio, en "Callback" se puede contemplar el "sky line" desde la distancia porque representa el sueño que el protagonista quiere alcanzar. La fatalidad de su destino se refuerza con los tonos grises, de un realismo apagado, que definen la estética de la película. El director de fotografía (Sebastián Vásquez) emplea tonos pálidos y monocromáticos para crear una atmósfera enfermiza. Una mirada diferente del país que desde hoy preside el inefable Donald Trump.

ficha técnica

"CALLBACK"

Estreno en España: 20 de enero

País: España

Duración: 83 minutos

Producción: Zabriskie Films y Glass Eye Pix

Dirección: Carles Torras

Guion: Carles Torras y Martín Bacigalupo

Montaje: Emanuele Tiziani

Fotografía: Juan Sebastián Vásquez

Género: Thriller psicológico

Elenco: Martin Bacigalupo (Larry Da Cecco), Lilli Stein (Alexandra)