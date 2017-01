El Vera quiere acabar con la racha del líder Las Palmas Atlético

Hoy se juegan tres partidos dentro del Grupo Canario de Tercera División. El San Fernando y Santa Brígida tienen dos salidas muy complicadas ante San Mateo y Estrella. Para el mañana, destacan dos encuentros. El derbi del Clementina de Bello, donde el Buzanada, no puede fallar ante el Marino y el choque de Las Galletas, en el que el conjunto de Patricio de Ara recibe a un Santa Úrsula en crisis, tras la renuncia de Carlos Alexis al banquillo del cuadro norteño y la llegada del técnico del filial B, Rubén, para tratar de salvar al equipo del descenso a Preferente.

El resto de la jornada se disputa el domingo, con partidos muy interesantes. El Tenerife B, de Kiko de Diego, recibe a un necesitado Las Zocas. Los sureños buscan puntos para no caer en la zona de descenso y el filial, ganar para acercarse a la zona de "play off". El Vera quiere acabar con la racha que lleva Las Palmas Atlético, los de Víctor Platero están en su mejor momento de la temporada y lo quieren aprovechar para derrotar al líder. Oportunidad para el Tenisca de no perder comba con los de arriba. Recibe a un peligroso Lanzarote. En Fuerteventura se juega el derbi majorero, entre Unión Puerto y el Cotillo.

En la Preferente, el Güímar no debe tener problemas con el Frontera, y el Icodense, lo tiene más complicado ante la revelación Juventud Laguna. Un San Isidro en crisis recibe al Puerto Cruz y rival complicado para el Cruz Santa en La Suerte, donde recibe al San Lorenzo. El Laguna, quiere mantener la racha en Granadilla.

El Tenerife buscará una victoria moral ante el líder

El interés en la Liga Canaria está en saber qué cinco equipos descienden. Oportunidad para Longuera y Marino de alejarse de eses puestos. Las Zocas quiere seguir vivo en la categoría.