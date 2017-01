El Tenerife replantea sus objetivos

El fichaje de un central ha pasado de necesario a prescindible. El paso adelante de Alberto (en diciembre), Jorge (en los tres últimos encuentros) e incluso Germán (el pasado sábado), unido al rendimiento sostenido de Carlos Ruiz han convencido a José Luis Martí de que reforzar esta demarcación no es prioritario. De esta forma, y salvo sorpresa en los últimos movimientos del mercado de invierno, no se retocará la defensa blanquiazul. Todo ello después de que incluso se llegara a un principio de acuerdo con Hernán Menosse, que luego no pudo salir de Rosario Central.

Además, podrían llegar otros tres futbolistas. Rachid y Tyronne son las operaciones abiertas en estos momentos. El mediocentro franco-argelino, que conoce de primera mano la propuesta blanquiazul, esperará a la próxima semana para elegir destino. Pese al cambio de entrenador en el Sporting (Rubi acaba de sustituir a Abelardo), el fichaje de un jugador en su posición (Tioté) le dejaría sin hueco y el club asturiano ve con muy buenos ojos su cesión al conjunto insular. Por si acaso, ya se trabaja en una alternativa. Aunque la confianza en lograr el sí definitivo del olímpico es grande.

El trabajo de Serrano ha seguido las directrices de Martí, que no quiere un "jugón" para el doble pivote. Más bien, busca un futbolista de los llamados "box to box" en Inglaterra. Un centrocampista de largo recorrido, capaz de adaptarse a los otros perfiles con los que ya cuenta el balear en la plantilla. Pero sobre todo que dote de equilibrio a un equipo en el que habrá cuatro jugadores por delante del balón en muchas ocasiones.

Y precisamente en esa zona es donde más novedades puede haber, puesto que el Tenerife espera cerrar la próxima semana la llegada del amarillo Tyronne del Pino. De momento, el agente del jugador ha pedido tiempo por si surge una oferta de superior categoría que no parece que vaya a llegar. La UD Las Palmas da casi por hecha su cambio de Isla hasta el mes de junio.

En esa posición llegaría otro futbolista, aunque con características distintas. Todo dependerá de las opciones que aporte el mercado en la última semana. En la secretaría técnica gustaba mucho Aketxe, cuyo estado físico convierte la apuesta en un riesgo. Podría ser de ese perfil, aunque hasta las oficinas blanquiazules han llegado ofrecimientos como el de Dani Nieto (ex Barcelona B o Éibar), desvinculado ayer del Xhanti griego y que suena en varias escuadras de Segunda. Además, tampoco está descartada la llegada de un delantero. Quedará a expensas del dinero... y las opciones.

Carlos Ruiz: "Hemos demostrado ilusión por estar arriba"

Carlos Ruiz, central del CD Tenerife, reaparecerá mañana ante el Córdoba después "descansar el pasado fin de semana por acumulación de tarjetas". Todo dependerá de la decisión de José Luis Martí, ya que el de Baza es perfectamente consciente de que "hay mucha competencia". Esto no le preocupa porque "el principal beneficiado es el equipo". En este sentido, saca la cara por sus compañeros a la hora de evaluar la conveniencia de realizar incorporaciones. "Esta plantilla está demostrando que tiene ilusión por pelear por el objetivo de estar arriba y ojalá, si llegan refuerzos, se integren lo más rápido posible", comentó. No obstante, a su juicio lo más importante es "sumar tres nuevos puntos para empezar bien la segunda vuelta y meternos de lleno, poco a poco, en la pelea por el play-off". Y es que Ruiz considera que la clasificación está aún "muy igualada" y vaticina que será "en el tramo final cuando se pueda romper la tabla y ver por lo que pelea cada equipo". Respecto al Córdoba, el defensor blanquiazul lo calificó como "un oponente muy atrevido que nos creará dificultades si le dejamos jugar". La intención pasa por "arrebatarle el balón y ser los dominadores del encuentro. Hay que salir muy enchufados".